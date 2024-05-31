Байден впервые отреагировал на вердикт по делу Трампа и порнозвезды
Президент США Джо Байден прокомментировал вердикт присяжных по делу своего предшественника Дональда Трампа и выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Он сказал, что вердикт доказывает, что в Америке все равны перед законом.
Байден добавил, что Трампу предоставили все возможности защитить себя в суде.
30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization. Наказание судья определит позже.
По версии следствия, летом 2006 года на турнире по гольфу предприниматель познакомился с порноактрисой Стефани Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). Как утверждает женщина, вечером он позвал ее на ужин в свой номер и затем занялся с ней сексом.
Юрист Трампа предложил звезде фильмов для взрослых заключить соглашение о неразглашении в обмен на $130 тыс. За 11 дней до президентских выборов 2016 года Сторми Дэниэлс поставила свою подпись под документом.
Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом является одним из средств устранения политического соперника, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Приговор огласят 11 июля.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов