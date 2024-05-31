Байден впервые отреагировал на вердикт по делу Трампа и порнозвезды

Вердикт доказывает, что в США все равны перед законом, заявил действующий президент

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден прокомментировал вердикт присяжных по делу своего предшественника Дональда Трампа и выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Он сказал, что вердикт доказывает, что в Америке все равны перед законом.

Байден добавил, что Трампу предоставили все возможности защитить себя в суде.

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization. Наказание судья определит позже.

По версии следствия, летом 2006 года на турнире по гольфу предприниматель познакомился с порноактрисой Стефани Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). Как утверждает женщина, вечером он позвал ее на ужин в свой номер и затем занялся с ней сексом.

Юрист Трампа предложил звезде фильмов для взрослых заключить соглашение о неразглашении в обмен на $130 тыс. За 11 дней до президентских выборов 2016 года Сторми Дэниэлс поставила свою подпись под документом.

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом является одним из средств устранения политического соперника, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Приговор огласят 11 июля.