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Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой Донбасса

Проблем у России всегда хватало, и ничего необычного здесь нет, заявил Путин. Однако нынешнюю ситуацию с поддержкой Донбасса можно назвать экстраординарной, отметил он
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Нынешняя ситуация с обеспечением безопасности России и с поддержкой Донбасса экстраординарна, заявил президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

«Проблем у страны много, но их много всегда, ничего здесь необычного на самом деле не происходит. Хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей в Донбассе, это, конечно, экстраординарная ситуация», — сказал президент (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Однако есть вещи «фундаментальные, важные, но все-таки проходящие», а есть такие, которым государство должно заниматься, «несмотря ни на что и постоянно», отметил Путин. Одна из таких тем — поддержка материнства и детства, сказал он.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны «киевского режима».

19 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о переходе ко второй фазе спецоперации. Среди ее задач в Минобороны России назвали «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».

28 мая в ведомстве сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман), который находится в 60 км к северо-западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии города Северодонецка в ЛНР.

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Украина после начала спецоперации ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Ситуацию в Донбассе президент Владимир Зеленский назвал «очень тяжелой». По его словам, противник сосредоточил в регионе «максимум артиллерии, максимум резервов».

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Донбасс Владимир Путин поддержка Военная операция на Украине
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