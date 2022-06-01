На здание посольства США в Москве спроецировали погибших детей Донбасса

Фото: Татьяна Петровская / VK

В ночь на 1 июня на здание посольства США в Москве спроецировали видео с детьми, погибшими в Донбассе, сообщило «РИА Новости».

Акция была приурочена ко Дню защиты детей. На видео говорилось, что дети Донбасса «были убиты при поддержке [Украины] американской военщиной».

Сначала в видео были показаны фотографии памятника детям Донбасса и плита с именами погибших детей из мемориального комплекса Аллея ангелов в Донецке, а затем шли фотографии погибших детей.

После них на видео показали фотографии «детей из разных уголков мира, чьи жизни оборвались по вине американской военщины», в частности кадры из Вьетнама. Их сменили кадры со встреч президента США Джо Байдена с бывшим и действующим президентами Украины Петром Порошенко (тогда Байден был вице-президентом) и Владимиром Зеленским. Завершают видео изображения Знамени Победы и российского флага.

В декабре 2021 года на здание посольства США в Москве спроецировали «поздравление Дяде Сэму». Тогда на здании появлялись надписи: «Дядя Сэм, с Рождеством!», «30 лет назад у тебя был прекрасный подарок!» и «25 декабря 1991 г.». За ними следовал кадр из речи первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Этот кадр сменяла надпись: «Но больше подарков не будет!», изображение Крыма, а также моста, ведущего на полуостров, и советского флага. За ними следуют нераскрывшееся на олимпиаде в Сочи в 2014 году кольцо, которое символизировало Америку. Также на здание спроецировали изображение плавучей АЭС «Академик Ломоносов» и упоминание о чемпионате мира по футболу. Шоу завершается фразой «Большая Россия возрождается!».