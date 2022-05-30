Песков рассказал о планах Путина в День защиты детей

Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» в 2021 году (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в Международный день защиты детей 1 июня встретится с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это очень важный день для президента. В этом году также запланирована его встреча с семьями, которые награждены орденом «Родительская слава», пройдет она в форме видеоконференции», — сказал Песков.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители либо один из родителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Им также предоставляется единовременная денежная выплата: в размере 15 тыс. руб. награжденным медалью ордена «Родительская слава», в размере 30 тыс.руб. награжденным орденом «Родительская слава».

В 2021 году из-за пандемии COVID-19 Путин тоже общался с многодетными семьями в онлайн-формате. Участие в беседе с президентом приняли многодетные семьи из Московской, Архангельской, Ростовской, Самарской, Тюменской областей, Дагестана, Алтайского и Хабаровского краев.