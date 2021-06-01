Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes помочь многодетным
Президент России Владимир Путин обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову с просьбой оказать поддержку многодетным семьям.
«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургунефтегазе», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости») во время прошедшей 1 июня в режиме видеоконференции встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» (вручается родителям, которые воспитывают семерых и более детей).
«Он [Богданов] слышит нас наверняка и поможет», — добавил президент.
РБК направил запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза».