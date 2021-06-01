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Политика ,  
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Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes помочь многодетным

Общаясь с многодетными семьями, президент России пообещал концентрировать на вопросах их поддержки «дополнительные ресурсы». И обратился с предложением оказать помощь к гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову
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Владимир Богданов
Владимир Богданов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову с просьбой оказать поддержку многодетным семьям.

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«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургунефтегазе», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости») во время прошедшей 1 июня в режиме видеоконференции встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» (вручается родителям, которые воспитывают семерых и более детей).

«Он [Богданов] слышит нас наверняка и поможет», — добавил президент.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза».

В ходе встречи Путин заверил, что власти Россию будут «концентрировать дополнительные ресурсы» для поддержки семей с детьми.

«Чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо», — сказал президент.

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По итогам 2020 года чистая прибыль «Сургутнефтегаза» выросла почти в семь раз — с 106,162 млрд руб. до 742,871 млрд руб., а состояние самого Богданова Forbes оценивает в $1,9 млрд.

Богданов возглавляет «Сургутнефтегаз» с 1984 года, в апреле 2021 года совет директоров компании продлил его полномочия еще на пять лет.

В 2016 году Путин своим указом присвоил Богданову — «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» — звание Героя труда Российской Федерации. В 2018 году Богданов был включен в санкционный список Минфина США.

Материал дополняется

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
При участии
Людмила Подобедова
«Сургутнефтегаз»
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