Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes помочь многодетным

В ходе встречи Путин заверил, что власти Россию будут «концентрировать дополнительные ресурсы» для поддержки семей с детьми.

«Чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо», — сказал президент.

По итогам 2020 года чистая прибыль «Сургутнефтегаза» выросла почти в семь раз — с 106,162 млрд руб. до 742,871 млрд руб., а состояние самого Богданова Forbes оценивает в $1,9 млрд.

Богданов возглавляет «Сургутнефтегаз» с 1984 года, в апреле 2021 года совет директоров компании продлил его полномочия еще на пять лет.

В 2016 году Путин своим указом присвоил Богданову — «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» — звание Героя труда Российской Федерации. В 2018 году Богданов был включен в санкционный список Минфина США.

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