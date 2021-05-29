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Экономика ,  
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США второй раз за 30 лет импортировали нефть и нефтепродукты из Ирана

В статистике Минэнерго появилась поставка объемом 1,02 млн барр. До этого еще одна поставка была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда США конфисковали груз нефтепродуктов с четырех танкеров и позже продали его
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

В марте 2021 года США импортировали из Ирана, который находится под американскими санкциями, нефть и нефтепродукты, свидетельствуют обновленные данные статистики Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Объем поставки составил 1,03 млн баррелей.

Согласно данным EIA, импорт иранской нефти в США прекратился в 1991 году. С тех пор, кроме мартовской, в статистике фигурирует еще одна партия нефти и нефтепродуктов. Она датирована октябрем 2020 года, ее объем составлял 1,11 млн барр. нефтепродуктов.

США сохраняют санкции в отношении иранского нефтяного сектора и угрожают вторичными санкциями против импортеров иранской нефти. Бывший президент Дональд Трамп в 2018 году вышел из международного соглашения по ограничению ядерной программы Ирана и восстановил все санкции в отношении иранской нефти, поставив цель свести к нулю экспорт нефти оттуда.

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Политика
Фото:Ali Mohammadi / Bloomberg

Однако разовый импорт нефти из Ирана в США фиксируется в статистике, что связано с арестом и конфискацией перехваченной иранской нефти. В августе 2020 года Минюст США объявил о перехвате 1,1 млн барр. иранского топлива, предназначавшегося для Венесуэлы, с санкции американского суда. Груз конфисковали и отправили на хранение в США.

В октябре того же года Минэнерго США зарегистрировало импорт 1,1 млн барр. нефтепродуктов иранского происхождения. Тогда американское правительство продало конфискованную иранскую нефть. Стоимость сделки составила около $40 млн. Эти деньги пойдут на удовлетворение исков, поданных гражданами США к Ирану, сообщали власти.

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Иран счел конфискацию нефтепродуктов «пиратством».

В феврале 2021 года Минюст США попросил суд разрешить арест еще одного иранского груза нефти объемом 2 млн барр. Тот груз был предположительно перехвачен в Оманском заливе: США утверждают, что иранские партии нефти находятся под их юрисдикцией, поскольку конечным бенефициаром нефтяного экспорта из Ирана считается Корпус стражей Исламской революции — террористическая организация по версии США.

Авторы
Мария Лисицына, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Иран нефть нефтепродукты Минэнерго США
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