США второй раз за 30 лет импортировали нефть и нефтепродукты из Ирана

В статистике Минэнерго появилась поставка объемом 1,02 млн барр. До этого еще одна поставка была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда США конфисковали груз нефтепродуктов с четырех танкеров и позже продали его

Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

В марте 2021 года США импортировали из Ирана, который находится под американскими санкциями, нефть и нефтепродукты, свидетельствуют обновленные данные статистики Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Объем поставки составил 1,03 млн баррелей.

Согласно данным EIA, импорт иранской нефти в США прекратился в 1991 году. С тех пор, кроме мартовской, в статистике фигурирует еще одна партия нефти и нефтепродуктов. Она датирована октябрем 2020 года, ее объем составлял 1,11 млн барр. нефтепродуктов.

США сохраняют санкции в отношении иранского нефтяного сектора и угрожают вторичными санкциями против импортеров иранской нефти. Бывший президент Дональд Трамп в 2018 году вышел из международного соглашения по ограничению ядерной программы Ирана и восстановил все санкции в отношении иранской нефти, поставив цель свести к нулю экспорт нефти оттуда.