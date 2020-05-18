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В Армении опровергли данные СМИ об участии деда Пашиняна в рядах Вермахта

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян назвала лживыми публикации российских интернет-изданий о том, что дед Пашиняна в годы Великой Отечественной войны воевал в рядах Вермахта против Красной армии. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале МИД республики.

«Распространение подобной лживой информации, порочащей память ветерана, сражавшегося за свободу родины, особенно в год юбилея Великой Победы, является вопиющим кощунством», — говорится в сообщении.

По словам Геворкян, тот факт, что за основу были взяты данные, не прошедшие детального изучения на предмет достоверности, «говорит либо о халатном отношении, либо об ангажированности данных публикаций».

Пресс-секретарь Пашиняна выразила сожаление из-за того, что российские СМИ распространили данную информацию. По ее словам, подобные материалы умышленно распространяются определенными кругами в сугубо политических целях.

«Анализ каналов распространения указывает на то, что инициаторы данной фальсификации преследуют цель вбить клин в армяно-российское братство», — добавила Геворкян.

По ее словам, дедом Никола Пашиняна является Никол Аракелович Пашинян, а не «некий Николай Вартанович Пашинян», имя чье имя указано в публикациях. Она также добавила, что имя деда Пашиняна можно найти базе данных Минобороны России в воинском звании сержанта Красной Армии.

9 мая премьер-министр Армении разместил в Facebook фотографию своего деда, полного тезки, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

«Никол Пашинян, 1913–1943 годы. Служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная память павшим за родину», — говорится в подписи к публикации.

В базе данных «Мемориал» о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, созданной в 2007 году по инициативе Минобороны России, размещены сведения о Николе Вартановиче Пашиняне. В базе данных указано, что военный «сотрудничал с врагом» и погиб на западе Украины, в Цвиахеле (Звягеле, ныне — Новограде-Волынском).

Теги: Армения, Никол Пашинян, Великая Отечественная война
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