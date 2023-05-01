На пути кортежа генпрокурора Болгарии произошел взрыв

В Болгарии перед кортежем генпрокурора Ивана Гешева произошел взрыв

По неофициальным данным, возле одной из машин кортежа сработало взрывное устройство. Генпрокурор не пострадал, но ранение получил охранник

Иван Гешев (Фото: prb.bg)

На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Главный секретарь МВД страны Петр Тодоров сообщил, что никто не пострадал; однако, по данным BTV, ранение получил сотрудник Службы национальной безопасности.

Инцидент произошел около 11:45 по местному времени (совпадает с московским) между городом Самоков в Софийской области и селом Ковачевци, расположенном примерно в 20 км. Обстоятельства произошедшего выясняются, заявил Тодоров.

БНТ передает, что, по неофициальным данным, перед одной из машин кортежа сработало взрывное устройство, на месте аварии остались осколки.

Гешев и представители прокуратуры пока не комментировали произошедшее. По данным BNR, будет возбуждено досудебное производство по факту преступления против республики, им займется городская прокуратура Софии.