На пути кортежа генпрокурора Болгарии произошел взрыв
На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Главный секретарь МВД страны Петр Тодоров сообщил, что никто не пострадал; однако, по данным BTV, ранение получил сотрудник Службы национальной безопасности.
Инцидент произошел около 11:45 по местному времени (совпадает с московским) между городом Самоков в Софийской области и селом Ковачевци, расположенном примерно в 20 км. Обстоятельства произошедшего выясняются, заявил Тодоров.
БНТ передает, что, по неофициальным данным, перед одной из машин кортежа сработало взрывное устройство, на месте аварии остались осколки.
Гешев и представители прокуратуры пока не комментировали произошедшее. По данным BNR, будет возбуждено досудебное производство по факту преступления против республики, им займется городская прокуратура Софии.