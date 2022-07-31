Кортеж президента Гватемалы попал под обстрел у границы с Мексикой

Неизвестные обстреляли кортеж президента Гватемалы Алехандро Джамматеи, несколько человек получили ранения, но глава государства не пострадал, сообщает La Prensa.

Инцидент произошел на северо-западе страны в департаменте Уэуэтенанго, который граничит с Мексикой. Как пишет Infobae, гватемальские военные, сопровождавшие кортеж, заметили подозрительный автомобиль и потребовали от водителя остановиться. В этот момент люди, находившиеся в машине, начали стрельбу.

Военные открыли ответный огонь, один из нападавших получил ранение в ногу. Его и еще трех человек задержали, все подозреваемые - граждане Гватемалы.

Незадолго до происшествия в Гватемале арестовали журналиста Хосе Рубена Самору, известного критикой властей страны. Его обвинили в отмывании денег и шантаже. Самора в 1996 году основал газету elPeriodico, журналисты которой провели несколько расследований случаев коррупции в правительстве. Самора назвал свое преследование политическим.

Джамматеи 66 лет, он занимает пост президента страны с 2020 года. Вскоре после его вступления в должность Гватемала разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой; Джамматеи заявил, что его администрация будет признавать президентом Венесуэлы не Николаса Мадуро, а лидера оппозиции Хуана Гуаидо.