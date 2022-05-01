FT узнал об обсуждении в КНР защиты зарубежных активов от санкций США

Собеседники FT сообщили, что в КНР обеспокоены замораживанием зарубежных активов Банка России и опасаются введения подобных мер в отношении Пекина «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Китайские регуляторы провели экстренное совещание с местными и международными банками, на котором они обсудили способы защиты зарубежных активов Китая от возможных санкций США, аналогичных тем, которые были введены против России, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам собеседников издания, в обсуждении 22 апреля приняли участие представители центрального банка и министерства финансов Китая, а также руководители местных и международных банков. Издание отметило, что совещание началось со слов высокопоставленного чиновника министерства финансов Китая о том, что Пекин встревожила способность США и их союзников заморозить долларовые активы Банка России.

Как пишет Financial Times, китайские чиновники опасаются введения подобных мер против Пекина «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса», при этом на встрече не упоминались конкретные сценарии, при которых Китай может столкнуться с санкциями.

Один из собеседников издания рассказал, что в случае нападения Китая на Тайвань «разъединение китайской и западной экономик будет гораздо более серьезным», чем с Россией, поскольку экономическое влияние Пекина затрагивает весь мир. Другой источник газеты отметил, что банковская система Китая не готова к замораживанию своих валютных активов или отключению от системы SWIFT.

Ранее Financial Times сообщала, что США и Великобритания в начале марта провели переговоры на высоком уровне, на которых обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций. США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, однако в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

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В октябре прошлого года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддержит Тайвань при потенциальном нападении на него со стороны КНР. По его словам, США взяли на себя соответствующие обязательства.

В середине апреля Пекин решил провести учения у Тайваня, заявив, что это спровоцировано «серьезными неверными сигналами», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». До этого на остров прибыла делегация из шести американских конгрессменов для встречи с президентом Тайваня, писал Reuters.

26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон намерен обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой потенциальной агрессии, в том числе со стороны Китая.

В ответ Пекин призвал США избегать «неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня», чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским отношениям, а также «миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива».