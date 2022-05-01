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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об обстреле ВСУ школы и детского сада под Херсоном

По данным российского военного ведомства, в результате обстрелов есть раненые и погибшие
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Несколько мирных жителей погибло в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданской инфраструктуры в Херсонской области, включая здание школы и детского сада, сообщило российское Минобороны.

«Подразделения Вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в населенном пункте Киселевка», — говорится в сообщении.

Также, по информации военного ведомства, огонь из артиллерии велся по кладбищу на окраине населенного пункта Широкая Балка, где находились люди. «В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения», — подчеркнули в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны ранее сообщали, что не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в то же время множество раз обвиняли в этом украинскую сторону. 

15 марта мсинистерство сообщило, что вся Херсонская область находится под контролем российских военных. Херсон был занят еще раньше, 2 марта. 9 апреля над зданием городской администрации водрузили флаг России. Президент Владимир Путин ранее говорил, что оккупации украинских территорий не планируется.

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28 апреля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с 1 мая регион перейдет в рублевую зону. Он уточнил, что предусмотрен переходный период до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна. Стремоусов также опроверг планы по проведению в регионе референдума и созданию народной республики.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Херсонская область ВСУ артиллерийский обстрел Военная операция на Украине Школа детский сад
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