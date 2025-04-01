Минобороны сообщило о взятии под контроль Разлива в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР, сообщило Минобороны. Бои за него последние дни вели подразделения группировки «Восток».
Поселок находится к западу от Курахово в южной части ДНР. До начала боевых действий он подчинялся Константинопольскому сельсовету, его население составляло около 1000 человек.
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