Минобороны сообщило о взятии под контроль Разлива в ДНР

Подразделения группировки «Восток» продвинулись к западу от Курахово

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР, сообщило Минобороны. Бои за него последние дни вели подразделения группировки «Восток».

Поселок находится к западу от Курахово в южной части ДНР. До начала боевых действий он подчинялся Константинопольскому сельсовету, его население составляло около 1000 человек.

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