Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду

Дрон Watchkeeper создан на базе израильского Hermes 450, который ЦАХАЛ применяет в операциях в секторе Газа и Ливане. Из-за многочисленных модификаций британская версия оказалась менее успешной, ее используют только на учениях

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Британские разведывательные беспилотники Watchkeeper стоимостью £5 млн ($6,27 млн) каждый неспособны функционировать в плохих погодных условиях, пишет The Times, отмечая, что эти дроны задействуют только в учениях и не используются в военных операциях.

Watchkeeper создан на базе израильского дрона Hermes 450 от Elbit Systems; БПЛА разработала Thales UK в партнерстве с израильской компанией. Дрон предназначен для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, он способен находиться в небе до 16 часов.

Как пишет The Times, в разработке участвовал офицер британской армии в отставке, специалист по беспилотникам Крис Линкольн-Джонс. Он несколько лет назад наблюдал за работой Hermes 450, который назвал «лучшим дроном в мире»: БПЛА способен наблюдать за своими целями в течение 17 часов, а на высоте 18 тыс. футов (более 5 тыс. км) аппарат трудно услышать и почти невозможно заметить. ВВС Израиля используют эти дроны в операциях в секторе Газа и при атаках на территорию Ливана.

Однако британская версия оказалась куда менее успешна. Дроны были сильно модифицированы и оказались сильно «отягощены» дополнительными характеристиками. Несколько БПЛА разбились, восемь были списаны.

Депутат Палаты общин британского парламента Марк Франсуа заявил, что программа превратилась в «абсолютную катастрофу»; по его словам, проект «появился на несколько лет позже, чем было нужно, и фактически уже устарел». По мнению парламентария, ситуация отражает недостатки в системе закупок Минобороны. Министерство начало ее менять: как пишет издание, ведомство теперь старается уделять внимание более дешевой и менее сложной технике, которую можно быстрее поставить на вооружение.