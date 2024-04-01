 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду

Times: британские дроны Watchkeeper не могут работать в плохую погоду
Дрон Watchkeeper создан на базе израильского Hermes 450, который ЦАХАЛ применяет в операциях в секторе Газа и Ливане. Из-за многочисленных модификаций британская версия оказалась менее успешной, ее используют только на учениях
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британские разведывательные беспилотники Watchkeeper стоимостью £5 млн ($6,27 млн) каждый неспособны функционировать в плохих погодных условиях, пишет The Times, отмечая, что эти дроны задействуют только в учениях и не используются в военных операциях.

Watchkeeper создан на базе израильского дрона Hermes 450 от Elbit Systems; БПЛА разработала Thales UK в партнерстве с израильской компанией. Дрон предназначен для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, он способен находиться в небе до 16 часов.

Как пишет The Times, в разработке участвовал офицер британской армии в отставке, специалист по беспилотникам Крис Линкольн-Джонс. Он несколько лет назад наблюдал за работой Hermes 450, который назвал «лучшим дроном в мире»: БПЛА способен наблюдать за своими целями в течение 17 часов, а на высоте 18 тыс. футов (более 5 тыс. км) аппарат трудно услышать и почти невозможно заметить. ВВС Израиля используют эти дроны в операциях в секторе Газа и при атаках на территорию Ливана.

У британских военных пропали пулеметы и ракетные установки
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Однако британская версия оказалась куда менее успешна. Дроны были сильно модифицированы и оказались сильно «отягощены» дополнительными характеристиками. Несколько БПЛА разбились, восемь были списаны.

Депутат Палаты общин британского парламента Марк Франсуа заявил, что программа превратилась в «абсолютную катастрофу»; по его словам, проект «появился на несколько лет позже, чем было нужно, и фактически уже устарел». По мнению парламентария, ситуация отражает недостатки в системе закупок Минобороны. Министерство начало ее менять: как пишет издание, ведомство теперь старается уделять внимание более дешевой и менее сложной технике, которую можно быстрее поставить на вооружение.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Последствия нового обстрела Белгорода. Фото

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области

МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное

Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура

В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания беспилотники дроны БПЛА Израиль
Материалы по теме
В Британии заявили, что не смогли бы в одиночку воевать с Россией
Политика
Великобритания заявила о планах укрепить свои ядерные силы
Политика
Минобороны Британии заявило о «растущих ядерных рисках»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
Эксперты спрогнозировали ужесточение условий кредитования малого бизнеса Финансы, 00:00
Разработчик российского аналога Microsoft Office стал убыточным Технологии и медиа, 00:00
Старт полуфинала плей-офф КХЛ. Кто фаворит на выход в финал Спорт, 00:00
РКН объяснил сбой в работе «ВКонтакте» Технологии и медиа, 01 апр, 23:56
Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду Политика, 01 апр, 23:51
Над Белгородской областью сбили еще два дрона Политика, 01 апр, 23:44
МИД осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске Политика, 01 апр, 23:20
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
ChatGPT стал доступен пользователям без регистрации Технологии и медиа, 01 апр, 23:08
КСИР заявил о гибели двух генералов при ударе Израиля по Дамаску Политика, 01 апр, 23:02
Как МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами Политика, 01 апр, 22:44
Один горняк погиб при взрыве на шахте в Свердловской области Общество, 01 апр, 22:42
Граждан Таджикистана и Киргизии заподозрили в подготовке теракта в Турции Политика, 01 апр, 22:34
В двух российских регионах объявили об угрозе атаки дронов Политика, 01 апр, 22:23
Роналду признали игроком месяца в Саудовской Аравии Спорт, 01 апр, 22:01