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Порошенко не смог приблизиться к Зеленскому после подсчета 40% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский, по данным после подсчета 42,73% протоколов, набрал 30,23% голосов. На втором месте – Петр Порошенко с 16,67%.
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

ЦИК Украины обработал 42,73% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента страны. ​Шоумен Владимир Зеленский сохраняет уверенное лидерство, набирая 30,23% голосов.

Разрыв между претендентами на выход во второй тур составляет более 3%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,63%, Юлия Тимошенко — 13,11%. В пятерку лидеров вошли также лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (11,53%) и экс-министр обороны Анатолий Гриценко (7,07%).

Политика
Украина запросила вторую серию

Зеленский лидирует почти во всех регионах Украины. В частности, он обошел Порошенко в Винницкой области, где сосредоточены бизнес-активы действующего президента, относящиеся к корпорации Roshen. Занять первое место Порошенко, по предварительным данным, удалось лишь в трех западных областях — Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской области. В Донецкой и Луганской областях лидирует Юрий Бойко.

Накануне ЦИК Украины сообщил, что не зафиксировал значимых нарушений в ходе выборов. В то же время представители Юлии Тимошенко сообщили, что, по их данным, лидер «Батькивщины» обходит действующего президента и выходит во второй тур с Зеленским.

Второй тур выборов на Украине должен состояться 21 апреля. Итоги президентских выборов ЦИК должен подвести 1 мая.

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев
Теги: выборы президента, Украина
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