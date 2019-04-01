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Выборы на Украине ,  
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Зеленский оторвался от Порошенко на более чем 13%
ЦИК Украины обработала свыше 1,98 млн бюллетеней на выборах президента. Шоумен Зеленский обходит Порошенко на 13,27%
Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков/ ТАСС)

После подсчета 14,72% бюллетеней на выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, следует из данных ЦИК.

На 03:05 мск Зеленский набрал 30% голосов (594,9 тыс. избирателей), его ближайший конкурент — действующий президент Петр Порошенко, он набрал 16,73% (331,7 тыс.), на третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,46% (225,5 тыс.)

Выборы президента Украины прошли 31 марта, в бюллетенях были представлены 39 кандидатов, предвыборные обещания которых ранее разбирал РБК. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. По данным ЦИК, голосовать пришли 63,48% избирателей.

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, если же никто из кандидатов не получит необходимой поддержки, то во второй тур выйдут двое с наибольшим числом голосов.

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Украина запросила вторую серию

​По данным трех опросов на выходе с избирательных участков, во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко. В экзитполе телеканала «112 Украина» шоумен набирает 30,6% против 17,8% у действующего главы государства.

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Зеленский лидирует с начала подсчета голосов: когда обработали 1,59% бюллетеней он набрал 27,22%, Порошенко — 17,69%, Тимошенко — 15,98%. После публикации экзитполов шоумен рассказал, что испытывает небольшое волнение и поблагодарил тех, кто голосовал «не по приколу».

Автор: Константин Нагаев
Теги: выборы президента, Украина
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