Зеленский оторвался от Порошенко на более чем 13%

Зеленский оторвался от Порошенко на более чем 13%

ЦИК Украины обработала свыше 1,98 млн бюллетеней на выборах президента. Шоумен Зеленский обходит Порошенко на 13,27%

Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков/ ТАСС)

После подсчета 14,72% бюллетеней на выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, следует из данных ЦИК.

На 03:05 мск Зеленский набрал 30% голосов (594,9 тыс. избирателей), его ближайший конкурент — действующий президент Петр Порошенко, он набрал 16,73% (331,7 тыс.), на третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,46% (225,5 тыс.)

Выборы президента Украины прошли 31 марта, в бюллетенях были представлены 39 кандидатов, предвыборные обещания которых ранее разбирал РБК. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. По данным ЦИК, голосовать пришли 63,48% избирателей.

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, если же никто из кандидатов не получит необходимой поддержки, то во второй тур выйдут двое с наибольшим числом голосов.