Порошенко заявил о давлении Меркель и Макрона на Путина из-за перемирия

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что лидеры стран «нормандской четверки» — он, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон — «дожали» президента России Владимира Путина, чтобы тот подписал договор об установлении перемирия в Донбассе на Пасху. Об этом украинский лидер сообщил во время встречи с жителями Волновахи, передает телеканал «112 Украина».
Установленное на востоке страны перемирие он назвал необходимым, как «воздух». Именно оно, как добавил Порошенко, является условием введения в Донбасс миротворцев. О последних президент Украины отозвался как о «блаженных посланниках бога». Результатом их деятельности, как считает украинский политик, должно стать то, что «российские войска уйдут с территории Украины и вернутся» обратно на родину.
«Наша общая задача — восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно поэтому мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обратились к Путину и «дожали» его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта», — сообщил Порошенко.
Нормализацию ситуации на востоке Украины лидеры «нормандской четверки» обсудили в ходе встречи 29 марта. Тогда же стороны призвали к скорейшему обмену пленными между Киевом и войсками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по принципу «всех на всех». Кроме того, по результатам этих переговоров было заключено соглашение о так называемом пасхальном перемирии в районе соприкосновения. Это решение, как указывалось в заявлении Кремля, трехсторонняя контактная группа согласовала еще 23 марта. В 2018 году православная Пасха отмечается 8 апреля.
В силу перемирие должно было вступить в ночь на 30 марта. Несмотря на это, как указывает «112 Украина», позиции украинских военных в тот же день были обстреляны ополченцами. Огонь, по данным киевских силовиков, 30 марта открывался 32 раза (погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения), 31 марта украинской стороной было зафиксировано 11 обстрелов.