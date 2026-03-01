Операция США против Ирана

Как в Дубае сбили летевший рядом с Бурдж-Халифой дрон. Видео

Около самого высокого здания в мире - небоскреба сбили летевший беспилотник. На кадрах видно, что по летевшему дрону открывают огонь и он взрывается.

Высота Бурдж-Халифы — 828 м, здание насчитывает 163 надземных этажа. Небоскреб открыт в 2010 году и используется как жилой, офисный и гостиничный комплекс. Смотровые площадки здания находятся на высоте более 450 м и входят в число главных туристических объектов города.

