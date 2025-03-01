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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто сравнил атаку на «Турецкий поток» с атакой на суверенитет Венгрии

Глава МИДа Сийярто: атака на «Турецкий поток» — атака на суверенитет Венгрии
Сюжет
Военная операция на Украине
Главы МИД Венгрии и России созвонились после атаки беспилотников на станцию «Русская». Выход из строя «Турецкого потока» поставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, заявил Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Выход из строя газопровода «Турецкий поток» поставит под «серьезную угрозу» энергетическую безопасность Венгрии, Будапешт расценивает атаку беспилотников на трубопровод как «атаку на суверенитет», заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто после телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщили в российском МИДе, 1 марта по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с Сийярто. «Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры «Турецкого потока». С.В. Лавров предоставил необходимые разъяснения», — сказали в ведомстве.

По словам венгерского министра, Лавров сообщил ему об атаке дронов на компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую поставки газа по «Турецкому потоку». Сийярто назвал трубопровод «гарантией безопасности поставок природного газа в Венгрию».

«Европейская комиссия недавно дала гарантии, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, ведущую в Европейский союз, поэтому мы призываем комиссию немедленно дать понять, придерживается ли она данных гарантий!» — написал глава венгерского МИДа в соцсети Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В субботу Минобороны России заявило об «очередной попытке» Киева атаковать беспилотниками станцию «Русская» в селе Гай-Кодзор Краснодарского края. Атака совершена на фоне поездки украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, ее цель — «остановка поставок газа в европейские страны», считает ведомство. Она была отражена, сбиты все три дрона «на безопасном расстоянии от компрессорной станции», отчитались там. Подача газа в «Турецкий поток» идет в штатном режиме, заверили в министерстве.

Перед разговором с Сийярто российский министр созвонился и с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Лавров «убедительно» попросил его использовать «имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом» для пресечения подобных атак, заявил МИД России. Фидан пообещал принять необходимые меры, сказали там.

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Персоны
Елена Чернышова
Петер Сийярто Венгрия Сергей Лавров Турецкий поток беспилотники
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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