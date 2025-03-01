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Военная операция на Украине ,  
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Турция пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»

МИД: Турция пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИДа Сергей Лавров созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом и рассказал ему об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская». Он попросил Анкару принять меры для пресечения подобных атак
Сергей Лавров и&nbsp;Хакан Фидан
Сергей Лавров и Хакан Фидан (Фото: Necati Savas / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом после атаки беспилотников на компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую поставки газа по «Турецкому потоку», и «убедительно» попросил использовать «имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом» для пресечения подобных атак. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор состоялся 1 марта. Лавров заявил коллеге, что в ночь на 28 февраля Киев предпринял попытку атаки на станцию «Русская» на газопроводе «Турецкий поток» с помощью трех дронов, которые были сбиты.

«Х. Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры», — говорится в сообщении.

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В субботу Минобороны России обвинило Киев в «очередной попытке атаки» беспилотниками на инфраструктуру станции «Русская» в селе Гай-Кодзор Краснодарского края на фоне поездки украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Целью атаки ведомство назвало «остановку поставок газа в европейские страны».

Министерство отчиталось, что в ходе отражения атаки силы ПВО сбили все три дрона «на безопасном расстоянии от компрессорной станции». Подача газа в трубопровод «Турецкий поток» идет в штатном режиме, заверили там.

В январе Минобороны уже сообщало об атаке дронов на станцию «Русская». Тогда были сбиты девять беспилотников. В результате падения обломков одного из них было «незначительно повреждено» здание и оборудование газоизмерительной станции, говорили там.

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Персоны
Елена Чернышова
Сергей Лавров Турецкий поток Турция беспилотники МИД
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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