Турция пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом после атаки беспилотников на компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую поставки газа по «Турецкому потоку», и «убедительно» попросил использовать «имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом» для пресечения подобных атак. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Телефонный разговор состоялся 1 марта. Лавров заявил коллеге, что в ночь на 28 февраля Киев предпринял попытку атаки на станцию «Русская» на газопроводе «Турецкий поток» с помощью трех дронов, которые были сбиты.
«Х. Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры», — говорится в сообщении.
В субботу Минобороны России обвинило Киев в «очередной попытке атаки» беспилотниками на инфраструктуру станции «Русская» в селе Гай-Кодзор Краснодарского края на фоне поездки украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Целью атаки ведомство назвало «остановку поставок газа в европейские страны».
Министерство отчиталось, что в ходе отражения атаки силы ПВО сбили все три дрона «на безопасном расстоянии от компрессорной станции». Подача газа в трубопровод «Турецкий поток» идет в штатном режиме, заверили там.
В январе Минобороны уже сообщало об атаке дронов на станцию «Русская». Тогда были сбиты девять беспилотников. В результате падения обломков одного из них было «незначительно повреждено» здание и оборудование газоизмерительной станции, говорили там.
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