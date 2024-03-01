Экс-премьера СССР Рыжкова похоронили в Москве

Отпевание Рыжкова прошло в храме Христа Спасителя, на него пришли Матвиенко, Белоусов и другие политики

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Николай Рыжков, возглавлявший советское правительство в 1985–1991 годах, был похоронен на Троекуровском кладбище.

Прощание с политиком состоялось 1 марта в храме Христа Спасителя. На него пришли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и другие.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что президент Владимир Путин относился к Рыжкову с огромным уважением и «всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства».

Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни. В 2003–2023 годах он был сенатором от Белгородской области, досрочно покинул Совет Федерации в прошлом октябре из-за возраста.

Председателем Совета министров СССР Рыжков был с 1985 по 1990 год. На этом посту он, в частности, возглавлял штабы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и землетрясения в Спитаке (Армения) в 1988-м. В 1991 году Рыжков уступил на выборах президента РСФСР Борису Ельцину. В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы второго и третьего созывов.