Песков в день похорон Навального напомнил о требовании выполнять законы

Песков в день похорон Навального напомнил об ответственности за незаконные акции

Несанкционированные акции нарушают закон, а те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность, заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Любые несанкционированные акции нарушают российские законы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, у нас нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание, что существуют законы, их надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность в соответствии с действующим законом», — заявил Песков, прокомментировав призывы сторонников Алексея Навального выходить в день его похорон к стихийным мемориалам.

Пескова также спросили, может ли Кремль дать оценку Навальному как политической фигуре. «Нет, не может», — ответил он. Кроме того, у пресс-секретаря спросили, есть ли у Кремля что сказать семье Навального. «Нет, нечего сказать», — сказал он.

Навальный умер 16 февраля в колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщили в региональном управлении ФСИН, ему стало плохо после прогулки и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать, но безуспешно.