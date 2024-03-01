Bloomberg узнал о призыве Лондона к Берлину поставить Киеву ракеты Taurus

Британия предлагала ФРГ поставить Taurus ей, чтобы Лондон взамен отправил Киеву свои дальнобойные ракеты Storm Shadow. Российская сторона критикует Запад за поставки оружия Украине

Ракета Taurus KEPD 350 (Фото: Wikimedia Commons )

Министры и высокопоставленные чиновники Великобритании в частном порядке выступили с призывом к Германии направить Украине дальнобойные ракеты Taurus, о поставках которых не раз просил Киев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, звучало предложение произвести обмен: Берлин бы направил свои ракеты Лондону, а тот отправил Киеву больше собственных дальнобойных Storm Shadow, которые уже поставляются ВСУ. ФРГ должна прекратить оправдываться, заявил анонимно один британский чиновник Bloomberg.

29 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по России. Их дальность — 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», объяснил Шольц.



Также он отметил, что для обеспечения контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено. «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие [Великобритания и Франция] тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — добавил политик.

Bloomberg отмечает, что в Лондоне вызвало раздражение заявление Шольца о том, что британские военные на Украине помогают ВСУ запускать Storm Shadow.



Позицию Шольца разделяют не все политики в Германии. Оппозиционный блок ХДС/ХСС давно выступает за передачу Taurus Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что с увеличением дальнобойности поставляемых западными странами на Украину вооружений Россия будет на соответствующую дистанцию «отодвигать» линии угроз от своих границ.