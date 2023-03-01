Лукашенко поддержал инициативу Китая в области международной безопасности

При глобальном противостоянии не будет победителей, поэтому необходимо принять политические решения по его предотвращению, подчеркнул президент Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Белоруссия поддерживает инициативу Китая в области международной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, передает «БелТА».

«Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей», — отметил он.

Лукашенко вспомнил, как Си Цзиньпин «четко и однозначно» заявил об этом в обращении к мировому сообществу, и подчеркнул, что именно поэтому Минск всецело поддерживает выдвинутую Пекином инициативу о международной безопасности.

Китай выдвинул инициативу в области глобальной безопасности в апреле 2022 года. Она предусматривает твердое отстаивание статуса ООН, совместную практику многостороннего подхода, координацию усилий по устранению угроз безопасности, совместную работу по совершенствованию глобальной системы управления безопасностью.

В годовщину начала российской спецоперации на Украине Китай опубликовал свою позицию по урегулированию кризиса. Документ включал 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других», возобновление мирных переговоров.

Президент США Джо Байден назвал план «выгодным России». «Я не увидел в плане никаких указаний хоть на что-либо, выгодное кому-нибудь, кроме России», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский также не увидел в предложениях Китая полноценного плана. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Китай в этом документе «не отличает агрессора от жертвы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны положительно оценило факт разработки Китаем мирного плана по Украине и намерен изучить его детали, однако пока не видит возможности достичь реального мира.

Он уточнил, что детали плана еще только предстоит тщательно проанализировать с учетом «интересов самых разных сторон».