На Украине приостановили госфинансирование партии Зеленского

Национальное агентство противодействия коррупции выявило нарушения в отчетах «Слуги народа». Госфинансирование партии приостанавливали и в прошлом году, тогда это было сделано по ее просьбе — средства направили на нужды медиков

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На Украине по приказу главы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александра Новикова приостановили государственное финансирование партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной стали нарушения, выявленные в отчетах партии. По данным НАПК, в них нашли признаки уголовных преступлений по ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования избирательной кампании), ч. 5 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Признаки преступлений по ст. 159-1 выявлены в отчетах еще двух партий: «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и «Конгресс украинских националистов». Последнюю также заподозрили в невыплате зарплат (ст. 175 УК). Ведомство передало эти материалы в Нацполицию.

Кроме того, НАПК установило, что «Слуга народа» и еще 10 партий нарушили порядок предоставления отчетов. Помимо этого, в отчете «Блока Вилкула «Украинская перспектива» нашли нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.