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На Украине приостановили госфинансирование партии Зеленского

Национальное агентство противодействия коррупции выявило нарушения в отчетах «Слуги народа». Госфинансирование партии приостанавливали и в прошлом году, тогда это было сделано по ее просьбе — средства направили на нужды медиков
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Украине по приказу главы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александра Новикова приостановили государственное финансирование партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной стали нарушения, выявленные в отчетах партии. По данным НАПК, в них нашли признаки уголовных преступлений по ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования избирательной кампании), ч. 5 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Признаки преступлений по ст. 159-1 выявлены в отчетах еще двух партий: «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и «Конгресс украинских националистов». Последнюю также заподозрили в невыплате зарплат (ст. 175 УК). Ведомство передало эти материалы в Нацполицию.

«Слуги народа» дошли до Рады
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Владимир Зеленский (в центре)

Кроме того, НАПК установило, что «Слуга народа» и еще 10 партий нарушили порядок предоставления отчетов. Помимо этого, в отчете «Блока Вилкула «Украинская перспектива» нашли нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

Глава «Слуги народа» Сергей Корниенко заявил «Стране.ua», что партия изучает решение НАПК. «В любом случае будем исправлять [нарушения], есть месяц на исправление. Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесем все исправления», — считает он.

В апреле 2020-го госфинансирование «Слуги народа» было приостановлено в третьем и четвертом кварталах. Как пояснили в НАПК, партия попросила ведомство направить эти деньги на нужды украинских медиков и средства защиты от коронавирусной инфекции.

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На Украине на госфинансирование имеют право партии, которые на последних парламентских выборах получили в многомандатном округе не менее 5% голосов избирателей. Из бюджета на эти цели ежегодно выделяется 1% размера минимальной заработной платы, умноженный на количество избирателей, принявших участие в голосовании. На выборах в июле 2019 года «Слуга народа» набрала 43,16%.

Автор
Наталия Анисимова
партия Украина финансирование
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