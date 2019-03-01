Еврокомиссия потребовала от Польши не строить канал у границы с Россией

Еврокомиссия потребовала от Польши не строить канал у границы с Россией

Еврокомиссия заявила, что власти Польши должны приостановить строительство канала через Балтийскую косу. Против проекта ранее выступали Россия и экологические организации

Фото: Michal Fludra / Zuma / ТАСС

В Еврокомиссии считают, что Польша должна получить разрешение Брюсселя на строительство канала, который пересечет Балтийскую косу и соединит Вислинский и Гданьский заливы. Пока Варшава не убедила европейских чиновников в необходимости проекта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из чиновников ЕС.

В Брюсселе подчеркнули, что до принятия окончательного решения любые строительные работы на Балтийской косе должны быть прекращены.

Строительство канала длиной 1,3 км на Балтийской косе в Варшаве объясняют необходимостью обеспечить свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийск в Калининградской области. Сам проект стоимостью в €205 млн стартовал осенью прошлого года при поддержке польского правительства.

Однако с претензиями в адрес Польши сразу выступила Еврокомиссия, усомнившаяся в целесообразности проекта. Причиной стали заявления экологов о том, что вырубка деревьев нанесет серьезный ущерб уникальной экологии региона. В частности, протест заявила организация Greenpeace Polska.