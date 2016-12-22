Послание Владимира Путина Федеральному собранию в цифрах

1 марта Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Основные показатели его выступления — в графиках РБК

Время

Президент начал с тезисов о развитии страны, необходимости поддерживать демографический рост, вкладываться в медицину и образование. Однако большая часть послания оказалась посвящена достижениям российского военно-промышленного комплекса и демонстрации новых вооружений. В общей сложности об обороноспособности России и оружейных новинках Путин говорил 42 минуты.

Темы

Преобладание в речи Путина темы вооружений над социальными и экономическими заметно: слово «оружие» он произнес 60 раз, не считая конкретных наименований оружия. Слово «экономика» (или однокоренные) прозвучало 42 раза. О об остальном президент говорил меньше.

Обещания

В послании, в котором глава ЦИК Элла Памфилова, как сообщил «Интерфакс», не увидела предвыборной агитации, Владимир Путин рассказал, какие изменения он рассчитывает увидеть в России в ближайшие годы. Среди них — значительный рост ожидаемой продолжительности жизни, уменьшение числа бедных и увеличение расходов на здравоохранение.