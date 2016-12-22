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В парламенте назвали послание Путина ответом Западу
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В парламенте назвали послание Путина ответом Западу
Выборы президента России, 01 мар, 16:40
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В парламенте назвали послание Путина ответом Западу
Опрошенные РБК депутаты и сенаторы сошлись в том, что президент в послании сделал акцент на теме вооружений, чтобы показать россиянам, что они в безопасности, и продемонстрировать силу Западу
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

Думское большинство из «Единой России» и члены Совета Федерации считают, что сделанный президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта упор на вопросы обороны, безопасности и демонстрация нового вооружения связаны с желанием показать россиянам, что они «в безопасности». Думская оппозиция критикует Путина за предвыборный популизм. Об этом сообщили РБК опрошенные парламентарии.

Лидер фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов сказал РБК, что вопрос, «не будет ли войны», избиратели задают на всех встречах. «В послании был дан ответ нашим людям: уважаемые жители России, спите спокойно, у нас есть достаточно мощное оборонное оружие, которое может быть ответом на любую угрозу. Это ключевой запрос избирателей, на безопасность и спокойствие в нашей стране», — заявил лидер фракции единороссов.

При этом Неверов уверен, что демонстрация нового вооружения исключительно вопрос безопасности, а не подготовки к новой войне. «Президент четко сказал, что у нас нет никаких милитаристских устремлений», — резюмировал он.

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Первый замруководителя фракции единороссов Адальби Шхагошев назвал послание президента очень серьезным посылом всему мировому сообществу. «Президент дал понять, что мы все еще готовы к переговорным процессам и хотим развиваться в рамках международного права, несмотря ни на что. Мы предупреждали, что мы всячески будем укреплять свою обороноспособность», — отметил депутат.

По словам первого замглавы комитета Совета Федерации по обороне Евгения Серебренникова, в послание президента Федеральному собранию впервые был так серьезно включен раздел оружия. «Цель этого раздела послания — донести до стран — партнеров России информацию о возможностях нашего государства и в ядерном сдерживании, и в применении другого вооружения», — считает сенатор. «Мы вынуждены сказать, что новейшие разработки на сегодня мы имеем, и может быть, демонстрация этого заставит наших партнеров обратить на это серьезное внимание, — добавил он. — Может быть, это заставит их сесть за стол переговоров для выработки совместных мер по спасению мира».

На примере оружия были показаны технологические возможности промышленности России и притом подчеркнуто, что эти наработки не советское наследие, а новые разработки молодых ученых, сказал РБК глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Президент дал ответ — сдержать Россию не удалось. Те, кто ставил целью сдерживание России, просчитались», — добавил он. По мнению сенатора, послание было адресовано «всем нашим западным партнерам».

«Я не военный человек и не буду комментировать новые виды современного вооружения. Но я уверена, что у каждого появилось ощущение надежности и безопасности. Это сигнал: хватит заниматься гонкой вооружения, надо садиться за стол переговоров, договариваться, снижать напряженность в мире», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В думской оппозиции, впрочем, считают такое пристальное внимание к военной тематике не более чем предвыборной риторикой. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что решение Путина посвятить «львиную долю» послания вопросам военной тематики и демонстрации нового вооружения «исключительно политтехнологический ход». «Он использовал эту трибуну для того, чтобы без дебатов озвучить свое видение развития страны. Это сделано в нарушение Конституции и выборного законодательства, потому что такой возможности сверхмассово информировать население о своей программе ни один другой кандидат не имеет», — сказал он.

О чем Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию
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Парламентарий уверен, что упор на тему ОПК также вызван желанием Путина заглушить «весь тот негатив, который мы имеем в социальной сфере, в провальной экономике и кризисном состоянии». Все заявления президента по социальной сфере «чисто популистские», подчеркнул Рашкин.

С тем, что все заявления Путина носили «прежде всего предвыборный характер», согласен и член фракции ЛДПР Сергей Иванов. «С учетом предвыборной ситуации это было послание не о внутреннем и внешнем положении дел в стране, а о планах на предстоящие шесть лет», — сказал РБК депутат. При этом, по его мнению, «для тех, кто следит за ОПК, информация об этих вооружениях новостью не была, планы разработок были известны».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил журналистам, что это послание Путина было «лучшим» из всех, когда-либо озвученных президентом. Все слушатели, по его словам, испытывают «настоящий душевный подъем и веру в будущее нашей великой России».

В четверг, 1 марта, президент Владимир Путин в 14-й раз обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. Часть послания была посвящена темам, связанным с вооружением, например разработке новейших крылатых ядерно-энергетических установок с неограниченной дальностью и подводного беспилотника с ядерным зарядом (их действие в ходе послания продемонстрировали с помощью видеомонтажа). Президент отметил, что такие возможности российского оружия «отрезвят любого потенциального агрессора», но добавил, что «мы никому не угрожаем».

Путин в ходе послания показал беспилотник для ядерного удара из-под воды
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Выступление главы государства на этот раз вопреки традиции прошло в Большом Манеже, а не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Традиционно послание зачитывается в декабре каждого года, однако обращение президента по итогам 2017 года решили отложить. Это стало первым в истории России случаем, когда лидер не зачитал программный документ в текущем году.

Авторы: Вера Холмогорова, Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , Госдума , Владимир Путин , послание Федеральному собранию , Совфед ...
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