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«Особые отношения»: зачем приезжал в Москву самый молодой премьер Европы
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«Особые отношения»: зачем приезжал в Москву самый молодой премьер Европы
Политика, 01 мар, 00:10
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«Особые отношения»: зачем приезжал в Москву самый молодой премьер Европы
По итогам переговоров 28 февраля с канцлером Австрии президент России допустил размещение миротворцев ООН на российско-украинской границе. Помимо Украины на переговорах обсуждалась ситуация в Сирии и отношения Москвы и Евросоюза
Себастьян Курц и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Первый визит канцлера

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца прошли 28 февраля в Кремле. ​Это была первая встреча лидеров после того, как 31-летний Курц занял пост канцлера.

Возглавляемая им консервативная Австрийская народная партия одержала в октябре победу на парламентских выборах, сформировала правящую коалицию с крайне правой Австрийской партией свободы, и 18 декабря прошлого года Курц стал самым молодым главой правительства в Европе. Визит в Москву стал первой официальной поездкой канцлера за пределы Евросоюза после вступления в должность. В России он уже бывал в качестве министра иностранных дел в предыдущем австрийском правительстве — в мае 2015-го и в январе 2017 года.

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Целью визита, как сообщил Курц в начале переговоров с Путиным, было обсуждение двусторонних отношений, а также отношений России и Европейского союза. В прошлом году Австрия председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и Курц активно работал над разрешением украинского кризиса, а также над преодолением кризиса внутри самой ОБСЕ. Во время австрийского председательства странам удалось договориться по кандидатуре нового генерального секретаря Организации — им стал Томас Гремингер. В начале июля 2018 года Австрия станет председателем Совета Европейского союза, поэтому Курц предложил обсудить сотрудничество ЕС с Москвой.

Традиционные связи

На переговорах и Путин, и Курц подчеркивали «особый характер отношений» между странами. По словам Путина, российская сторона фиксирует рост товарооборота: в 2017 году он вырос на 40,5%, до $4,1 млрд. Экспорт из России достиг $1,9 млрд за счет наращивания поставок природного газа, руды, шлака и золы. Российские инвестиции в экономику Австрии достигли $23 млрд, австрийские в российскую экономику — $5 млрд.

​В июне этого года исполняется 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза на австрийский рынок, напомнил Путин о вкладе России «в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента». Австрийская компания OMV вместе с другими европейскими компаниями приняла соглашение о финансировании строительства газопровода «Северный поток-2». Выступая на пресс-конференции, Путин заявил, что этот проект не является альтернативой поставкам газа через территорию Украины. Президент пояснил, что «Северный поток-2» «абсолютно деполитизирован, это экономический проект». «Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы, мы можем их рассмотреть», — добавил глава государства, уточнив, что «вопрос только в объемах прокачки». О том, что проект носит политический характер и его цель — лишить Украину статуса транзитера, говорят как представители Киева, так и их союзники в Польше, других странах Европы и США.

Наметился прогресс, по словам Путина, и в другом проекте с участием австрийской стороны — прокладке железной дороги от словацкого Кошице до Вены с широкой колеей российского стандарта. «Этот проект обсуждается уже давно, но сейчас, похоже, постепенно сдвигается с места», — сказал Путин. Проект позволит раскрыть транзитный потенциал России, указал президент.

Все двусторонние вопросы представители России и Австрии договорились обсудить на очередном заседании межправительственной комиссии, которое пройдет в конце мая в дни проведения Петербургского международного экономического форума, сообщил Путин.

Себастьян Курц и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Отношения без углубления

Несмотря на увеличение товарооборота, санкции ЕС против России и ответные российские наносят вред отношениям. О потерях в экономике говорил Путин, однако, отвечая на вопрос австрийского журналиста о готовности России предпринять шаги для выхода из кризиса, президент повторил ранее сформулированную позицию, согласно которой исполнение минских соглашений по Украине (от исполнения которых зависит снятие санкций ЕС с России) в большей степени зависит от Киева.

Курц на пресс-конференции не стал отклоняться от общеевропейской линии, согласно которой постепенная отмена санкций возможна только с началом выполнения минских соглашений. «Мы стараемся активно способствовать укреплению Евросоюза, при этом мы придерживаемся европейской позиции», — сказал он. Он напомнил позицию стран ЕС, что Россия «несет большую ответственность» как за ситуацию на Украине, так и за ситуацию в Сирии.

Путин допустил возможность размещения миротворцев ООН на границе России и Украины. «Теперь говорят, что они [миротворцы] должны быть везде, то есть фактически поставить всю территорию [конфликта в Донбассе] под международный контроль. Россия «за» или «против»? Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками, идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто делать не собирается», — рассказал Путин. Российские официальные лица и раньше говорили о возможности размещения миротворцев на границе, но только при условии проведения переговоров и получения согласия представителей непризнанных ДНР и ЛНР, говорит политолог Александр Гущин.

​Визит показал, что позиции Курца в отношении России крайне прагматичны, и в связи с этим России будет просто с ним работать: никаких неожиданных поворотов от него не стоит ждать, он будет придерживаться общего курса Европейского союза, прокомментировал РБК итоги визита старший научный сотрудник Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови. Канцлер хотел поддержать отношения с Москвой, его долгосрочная цель — преодоление кризиса отношений, но отклоняться от общего подхода ЕС он не будет, уверен эксперт.

Для Курца было важно нанести визит в Москву первым, до намеченного на апрель ​визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль из Партии свободы, которая выступала за сближение с Москвой и отмену санкций, говорит Дубови. Канцлер продемонстрировал коалиционному партнеру, что последнее слово в отношениях с Россией останется за ним.

При этом Курц показал готовность расширять сотрудничество там, где это возможно, обращает внимание эксперт. Путин на пресс-конференции объявил о создании Российско-австрийского общественного форума. В прошлом году был создан форум общественников России и Франции. Они создаются по примеру действующего долгие годы «Петербургского диалога» — форума общественников России и Германии.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Австрия , Себастьян Курц , Евросоюз , двусторонние отношения , Украина
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