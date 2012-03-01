В.Чуров сравнил данные "Голоса" с надписями на заборе

Значимость и достоверность данных, которые рассчитывает получить ассоциация "Голос" с помощью проекта SMS-ЦИК, равноценны "любой надписи на любом заборе". Так нелестно отозвался глава ЦИК Владимир Чуров о новом проекте ассоциации.

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Он подчеркнул, что юридической силы подобная информация не имеет, а результаты выборов президента России подводит исключительно ЦИК РФ.

В.Чуров не исключил, что запущенный "Голосом" проект имеет признаки провокации. Председатель ЦИК РФ напомнил, что "Голос", "как известно, финансируется из-за рубежа". Также он указал, что ЦИК не давал согласия на использование своей буквенной аббревиатуры в названии данного проекта. "ЦИК России оставляет за собой право обращения в правоохранительные и судебные органы", - добавил В.Чуров.

Напомним, что в рамках проекта SMS-ЦИК наблюдателям предлагается отсылать в "Голос" данные протоколов участковых избирательных комиссий с помощью SMS-сообщений до того, как они поступят в Центризбирком. Таким образом представители ассоциации рассчитывают самостоятельно подвести итоги выборов.

Ассоциация некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей "Голос" - российская некоммерческая организация, которая с 2000г. занимается независимым наблюдением за выборами и защитой прав избирателей. Ассоциация работает в 48 регионах России.

На заседании ЦИК глава комиссии В.Чуров рассказал еще об одном нарушении, связанном с предстоящими выборами. В Санкт-Петербурге был задержан студент, подозреваемый в сбыте открепительных удостоверений для голосования на выборах президента.

"В ходе контрольной закупки у студента одного из вузов города был приобретен талон открепительного удостоверения. После задержания у него было обнаружено еще 300 открепительных удостоверений", - сказал В.Чуров.

Он добавил, что ЦИК РФ пока неизвестно, являются ли эти удостоверения настоящими или фальшивыми. В.Чуров сказал, что это будет установлено в ближайшее время, а изъятые открепительные аннулированы.

В Центризбиркоме отметили, что это не единственный случай попытки продажи открепительных удостоверений. Подобные случаи отмечены в Казани и других регионах. По данным ЦИК, уже существует подпольная сеть провокаторов, которые скупают удостоверения у студентов и социально неблагополучных граждан, а затем пытаются продать их.