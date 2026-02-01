У берегов Малайзии задержали два танкера по подозрению в перекачке нефти
На прошлой неделе власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перекачке нефти с судна на судно, конфисковав сырую нефть на сумму около $130 млн. Об этом сообщает Малазийское агентство по обеспечению соблюдения морского законодательства, передает Reuters.
Суда задержали в 24 морских милях к западу от мыса Мука-Хед в штате Пенанг.
Танкеры перевозили 53 члена экипажа, среди которых были граждане Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии. Капитанов танкеров арестовали.
Директор морского управления Пенанга капитан Мухаммад Суффи Мохд Рамли сообщил, что патруль получил сигнал о двух танкерах, стоящих на якоре, 29 января, передает The Edge Malaysia. На месте проверки было установлено, что танкеры сцеплены друг с другом.
Малазийские власти начали расследование о постановке на якорь без разрешения, а также по факту незаконного перемещения груза с судна на судно.
Воды Малайзии известны как район регулярных нелегальных операций по перегрузке нефти между танкерами в море, пишет Reuters. Эта практика используется для сокрытия происхождения нефти. В июле 2025 года власти страны заявили о ужесточении контроля за соблюдением правил, регулирующих такие операции.
