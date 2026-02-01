 Перейти к основному контенту
0

Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России

Сюжет
Военная операция на Украине
В 2023-м ему заочно предъявили обвинения в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе

МВД объявило бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в розыск в России, следует из базы ведомства.

Причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. По какой именно статье разыскивают экс-премьера — не уточняется.

В 2023-м году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем бывшим украинским чиновникам в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией в Донбассе. В их числе был Яценюк.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Арсений Яценюк розыск уголовное дело
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая Политика, 07:09
Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика Бизнес, 07:07
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России Политика, 06:45
Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы Политика, 06:19
Трамп рассказал о переговорах с Европой по Гренландии Политика, 05:52
Трамп надеется, что США смогут заключить «приемлемую» сделку с Ираном Политика, 05:34
Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу Общество, 05:30
Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке Общество, 05:02
NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС Общество, 04:37
Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу Политика, 04:13
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01
Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса Политика, 04:00
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света Политика, 03:34
10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке Общество, 03:03