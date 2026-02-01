Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России
МВД объявило бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в розыск в России, следует из базы ведомства.
Причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. По какой именно статье разыскивают экс-премьера — не уточняется.
В 2023-м году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем бывшим украинским чиновникам в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией в Донбассе. В их числе был Яценюк.
Материал дополняется
