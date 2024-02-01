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МИД исключил размещение российского ядерного оружия в Южной Америке

Рябков: Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах
Россия не планирует размещать свое тактическое ядерное оружие в других странах, кроме Белоруссии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Россия не планирует размещать свое тактическое ядерное оружие в других странах, которые она считает дружественными, по аналогии с Белоруссией. Об этом на пресс-подходе по итогам встречи шерп и су-шерп БРИКС в Москве, отвечая на вопрос РБК, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии российское ядерное оружие «в рамках противодействия все более агрессивной и все более угрожающей деятельности Североатлантического альянса во главе с США». Между подходами России и НАТО «огромная разница», отметил Рябков. «Мы проявляем максимальную ответственность, мы осуществляем мероприятия совместно с Белоруссией в рамках единого Союзного государства, имеющего общее пространство безопасности. Тогда как совместные ядерные миссии НАТО проводятся на территории и в воздушных пространствах стран с привлечением военного персонала стран, которые объявили себя безъядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал замглавы МИДа.

Он обвинил западные страны в том, что они хотят перенести практику совместных ядерных миссий в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Вот эта мультипликация — не мультфильмы, а умножение, прости Господи, — ядерных альянсов или квазиальянсов во многих точках мира — это отражение агрессивного стержня, враждебного мирному развитию тех стран, которые выступают за равноправие, взаимное уважение и поступательный путь цивилизационного движения», — резюмировал Рябков.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев на фоне новостей о том, что США могут вернуть свои ракеты на территорию Великобритании, призвал разместить ядерное оружие «в подбрюшье США» — в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. «У Британии есть свой ядерный арсенал, а ЯО США есть на военных базах в семи странах ЕС, расположенных куда ближе к России, поэтому это вряд ли повлияет на общий военно-политический расклад, — приводит слова депутата NEWS.ru. — Что касается наших ракет поближе к Соединенным Штатам, то я, к примеру, давно уже выступаю за то, чтобы пусковыми установками и подлодками снабдить дружественные нам Кубу, Венесуэлу и Никарагуа».

Сам Сергей Рябков два года назад не исключал, что в случае если переговоры России и Запада по гарантиям безопасности провалятся, Москва разместит свою военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле. «Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать не буду. <…> Зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело совсем пойдет в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться», — заявил замглавы МИДа в интервью телеканалу RTVI в январе 2022 года.

О размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии сообщил в конце марта 2023 года президент Владимир Путин. В Минобороны объясняли размещение ТЯО в Белоруссии отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО.

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Сергей Рябков Россия Латинская Америка Белоруссия ядерное оружие
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