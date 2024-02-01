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WSJ cообщил об отказах концернов от разработки оружия для Пентагона

WSJ: концерны отказываются от контрактов на разработку оружия с Пентагоном
Ведущие оборонные подрядчики США — Raytheon и Lockheed Martin — терпят убытки от контрактов с Пентагоном; Northrop Grumman заявила о потере $1,2 млрд от программы создания бомбардировщика B-21 Raider
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Некоторые американские военно-промышленные корпорации, такие как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies, отказываются от контрактов с Пентагоном на разработку передовых систем вооружений для противодействия угрозам из-за рубежа, поскольку они могут оказаться убыточными, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает газета, недовольство в отрасли росло несколько месяцев, но ситуация достигла апогея, когда Northrop Grumman заявила об убытках в размере $1,2 млрд долларов от программы создания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Пентагон ранее заключил с компанией контракт на производство первой партии самолетов, способных нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Оценка Northrop Grumman основана на инфляции (в декабре, по данным Федерального бюро статистики труда США, она составила 6,5%); также производство самолетов обходится дороже из-за проблем в цепочках поставок, вызванных пандемией, и нехватки рабочей силы.

Руководители оборонных концернов в США пытаются убедить инвесторов, что не будут «гоняться за проектами», в которых высок риск перерасхода средств. Например, летом 2023 года Northrop Grumman заявила, что не будет участвовать в программе разработки реактивных истребителей, которые должны прийти на замену F-22. От нескольких контрактов отказалась и L3Harris Technologies. Два ведущих оборонных подрядчика США — компании Raytheon и Lockheed Martin — потерпели убытки от контрактов Пентагона по фиксированной цене; Boeing также отказалась заключать новые подобные соглашения.

Пентагон обычно заключает с оборонными подрядчиками, разрабатывающими новое оружие, так называемые контракты с возмещением затрат плюс вознаграждение (Cost-Plus Contracts) — тип соглашения о возмещении компании понесенных расходов плюс определенное вознаграждение, обычно определяемое как оговоренный процент от полной стоимости контракта. Как пишет WSJ, компании получают фиксированную прибыль, а власти покрывают непредвиденные расходы в случае возникновения проблем или изменения требований соглашения. Когда стороны заключат договоренность и компания готова приступить к производству, Пентагон часто переходит на контракты по фиксированной цене. Стороны договариваются о ней, но если затраты вырастут, компании будут обязаны покрыть убытки, пишет газета.

В Пентагоне заявили, что предпринимают шаги по смягчению условий контрактов, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Генерел Джеймс Рейни, глава Командования перспективного развития армии, заявил о необходимости «учитывать непредвиденные экономические условия». Оборонный бюджет на 2023 финансовый год, который закончился 30 сентября, включал в себя более $1 млрд для компенсации инфляции, но подрядчикам выплатили меньше. Контролер Пентагона Майкл Маккорд заявил, что компании не предоставили ведомству достаточных сведений для этого.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон оборонная промышленность вооружение Lockheed Martin Northrop Grumman
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