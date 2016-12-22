Башар Асад сменил министра обороны Сирии

Первым указом 2018 года президент Сирии Башар Асад назначил нового главу Минобороны — им стал глава сирийского генштаба Али Абдулла Аюб. Тем же указом Башар Асад назначил министра промышленности и министра информации

Башар Асад (Фото: Пресс-служба президента России)

Президент Сирии Башар Асад назначил нового министра обороны страны, им стал генерал Али Абдулла Аюб, сообщает сирийское государственное агентство SANA. На этом посту он сменил Фахеда Фрейджа.

Кроме того, этим же указом Асад назначил нового министра промышленности и нового министра информации.

«Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад издал указ №1 от 2018 года о назначении министром обороны генерала Али Абдуллы Аюба», — говорится в сообщении. Генерал Аюб до этого момента возглавлял сирийский Генштаб.

Тем же указом Асад назначил министром промышленности Мухаммада Мазина Али Юсефа, а министром информации — Имада Абулла Сара, который, как уточняет Reuters, ранее возглавлял государственное радио и телевидение в Сирии.

В начале декабря российский Генштаб объявил об освобождении Сирии от террористов запрещенной в России террористической группировки ИГ. По сообщению главы Генштаба и первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова, части республиканской правительственной армии Сирии под руководством бригадного генерала Хасана Сухела разгромили «остававшиеся незаконные вооруженные силы» в провинции Дейр-эз-Зор и «соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга».​ Президент России Владимир Путин заверил Асада 30 декабря, что Россия и дальше намерена помогать Сирии.

О том, что террористы в Сирии уничтожены, заявил также президент США Дональд Трамп. По его словам, за последние восемь месяцев борьбы с ИГ США добились большего, «чем предыдущая администрация [США] за весь срок своего правления».

«Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они распространяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — заявил Трамп 12 декабря.