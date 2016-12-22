Путин пообещал Асаду продолжить помогать Сирии в защите суверенитета

Российский президент заверил своего сирийского коллегу Башара Асада в новогоднем поздравлении, что Россия продолжит оказывать поддержку Сирии в защите суверенитета, единства и территориальной целостности страны

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М взлетает с аэродрома Хмеймим в Сирии (Фото: ТАСС)

Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление сирийскому лидеру Башару Асаду, в котором выразил надежду, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены в постепенном восстановлении страны из-за вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в Сирии отвечают интересам мира и безопасности на всем Ближнем Востоке. Помимо этого он также подтвердил готовность Москвы и далее оказывать помощь и содействие Дамаску в защите государственного суверенитета, в продвижении процесса политического урегулирования войны и в усилиях по восстановлению национальной экономики.​

Российские военные начали операцию против боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) и других террористических группировок в конце сентября 2015 года по соответствующей просьбе президента Сирии Башара Асада. 11 сентября 2017 года, спустя два с половиной года после начала операции, Путин впервые посетил российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе основного состава российских войск и возвращении их домой. Это произошло после заявлений главы государства о полном разгроме в Сирии «Исламского государства». 22 декабря министр обороны Сергей Шойгу отчитался о возвращении всех военнослужащих в Россию.

Несмотря на это, на территории Сирии продолжают функционировать две российские базы — Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а также Центр по примирению враждующих сторон.