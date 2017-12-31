Порошенко назвал главным ресурсом украинцев оптимизм

В новогоднем обращении к украинскому народу президент Петр Порошенко назвал главным ресурсом страны оптимизм. Он призвал как зеницу ока беречь единство страны и отдельно обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска

Петр Порошенко (Фото: Stephanie Lecocq / AP)

Главным ресурсом Украины, по словам президента Петра Порошенко, является оптимизм и вера в свою страну. Об этом он заявил в новогоднем обращении к нации, текст которого опубликован на официальном сайте президента Украины.

​«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», — сказал Порошенко.

Президент пообещал обеспечить политические условия для экономического роста. «У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство», — добавил он.

Кроме того, Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. «Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина... А грабителя, который разорил наш дом, — наступит время — прогоним и накажем», — заверил глава украинского государства.

Начал свое обращение Порошенко с пожелания порадоваться за украинцев, которые вернулись из плена к родным и близким. Несколько строк президент посвятил экономике.

«Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию. <...> В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И это нам по силам», — говорится в обращении Порошенко.

Он также напомнил о решении США и Канады разрешить поставки Украине летальных оборонительных вооружений. «Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас — с уверенным и бесповоротным движением в Европу», — отметил президент Украины.