Как в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии отметили католическую Пасху
31 марта Пасху празднуют католики, протестанты и англиканцы. По всему миру прошли пасхальные мессы и шествия. Службу в Ватикане возглавил папа римский Франциск, несмотря на проблемы со здоровьем. Онкобольной король Карл III, который возглавляет англиканскую церковь, посетил службу в Виндзоре.
Понтифик в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех». Также он призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в регионе.
Папа римский Франциск на пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане. Понтифик присутствовал на службе, несмотря на плохое самочувствие в последнее время — в частности, из-за проблем со здоровьем он не участвовал в традиционном шествии в Страстную пятницу в римском Колизее.
Пасхальная служба в Москве, в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Британский король Карл III (также глава Англиканской церкви) и его супруга Камилла приветствуют людей после службы в капелле Святого Георгия в замке Виндзор.
Женщина и кающиеся во время пасхальной процессии в испанском Бильбао.
Представитель этнического меньшинства — лужицких сербов — на востоке Германии во время пасхального шествия всадников.
Шествие во время празднования Пасхи в Ереване, Армения.
Нью-йоркцы на пасхальном шествии в кафедральном соборе Святого Патрика.
Христиане на пасхальной мессе в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль.
Монахиня молится во время пасхальной службы в церкви Святого Семейства в секторе Газа.
Член христианской общины у входа в соборную церковь Святого Иоанна в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.
Пасхальное шествие в столице Южной Кореи Сеуле.
Ребенок в костюме ангела на пасхальной процессии у храма в пригороде столицы Филиппин Маниле.
Кенийские христиане зажигают свечи во время пасхальной службы в церкви Святого Иоанна в столице страны Найроби.
Верующие устанавливают статую Христа на Страстную пятницу во дворе кафедрального собора в городе Манагуа в Никарагуа.
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