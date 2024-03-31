 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Как в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии отметили католическую Пасху

31 марта Пасху празднуют католики, протестанты и англиканцы. По всему миру прошли пасхальные мессы и шествия. Службу в Ватикане возглавил папа римский Франциск, несмотря на проблемы со здоровьем. Онкобольной король Карл III, который возглавляет англиканскую церковь, посетил службу в Виндзоре.

Понтифик в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех». Также он призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в регионе.
Папа римский Франциск на пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане. Понтифик присутствовал на службе, несмотря на плохое самочувствие в последнее время&nbsp;&mdash; в частности, из-за проблем со здоровьем он не участвовал в традиционном шествии в Страстную пятницу в римском Колизее.
Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Франциск на пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане. Понтифик присутствовал на службе, несмотря на плохое самочувствие в последнее время — в частности, из-за проблем со здоровьем он не участвовал в традиционном шествии в Страстную пятницу в римском Колизее.

Пасхальная служба в Москве,&nbsp;в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пасхальная служба в Москве, в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Британский король Карл III (также глава Англиканской церкви)&nbsp;и его супруга Камилла приветствуют людей после службы в капелле Святого Георгия в замке Виндзор.
Фото: Hollie Adams / Reuters

Британский король Карл III (также глава Англиканской церкви) и его супруга Камилла приветствуют людей после службы в капелле Святого Георгия в замке Виндзор.

Женщина и кающиеся во время пасхальной процессии в испанском Бильбао.
Фото: Vincent West / Reuters

Женщина и кающиеся во время пасхальной процессии в испанском Бильбао.

Представитель этнического меньшинства&nbsp;&mdash; лужицких сербов&nbsp;&mdash; на востоке Германии во время пасхального шествия всадников.
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Представитель этнического меньшинства — лужицких сербов — на востоке Германии во время пасхального шествия всадников.

Шествие во время празднования&nbsp;Пасхи в Ереване, Армения.
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Шествие во время празднования Пасхи в Ереване, Армения.

Нью-йоркцы на пасхальном шествии в кафедральном соборе Святого Патрика.
Фото: Kena Betancur / Getty Images

Нью-йоркцы на пасхальном шествии в кафедральном соборе Святого Патрика.

Христиане на пасхальной мессе в&nbsp;храме Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль.
Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Христиане на пасхальной мессе в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль.

Монахиня молится во время пасхальной службы&nbsp;в церкви Святого Семейства в секторе Газа.
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Монахиня молится во время пасхальной службы в церкви Святого Семейства в секторе Газа.

Член христианской общины у входа в соборную церковь Святого Иоанна в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.
Фото: Bilawal Arbab / EPA / ТАСС

Член христианской общины у входа в соборную церковь Святого Иоанна в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

Пасхальное шествие в столице Южной Кореи Сеуле.
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Пасхальное шествие в столице Южной Кореи Сеуле.

Ребенок в костюме ангела на пасхальной процессии у храма в пригороде столицы Филиппин Маниле.
Фото: Lisa Marie David / Reuters

Ребенок в костюме ангела на пасхальной процессии у храма в пригороде столицы Филиппин Маниле.

Кенийские христиане зажигают свечи во время пасхальной службы в церкви Святого Иоанна в столице страны Найроби.
Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Кенийские христиане зажигают свечи во время пасхальной службы в церкви Святого Иоанна в столице страны Найроби.

Верующие устанавливают статую Христа на Страстную пятницу во дворе кафедрального собора в городе Манагуа в Никарагуа.
Фото: Maynor Valenzuela / Reuters

Верующие устанавливают статую Христа на Страстную пятницу во дворе кафедрального собора в городе Манагуа в Никарагуа.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
мультимедиа Пасха празднование Европа Азия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле Политика, 22:04
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 21:59
Глава МВД Франции назвал число попыток терактов в стране с начала года Политика, 21:50
«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» и шанс возглавить РПЛ Спорт, 21:48
Захарян поучаствовал в победном голе «Реал Сосьедад» Спорт, 21:39
Республиканец призвал поступить «как в Хиросиме» в конфликте на Украине Политика, 21:38
Футболистка «Арсенала» потеряла сознание во время финала Кубка лиги Спорт, 21:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Израиль утвердил планы по операции в Рафахе Политика, 21:12
При обстреле Теткино пострадала местная жительница Политика, 21:02
Первые результаты показали проигрыш партии Эрдогана в Стамбуле и Анкаре Политика, 21:01
Как в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии отметили католическую Пасху Общество, 20:53 
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 20:45
Вице-премьера Чувашии уволили после сообщений о задержании за взятку Политика, 20:38
«Манчестер Сити» и «Арсенал» не забили друг другу мячей в матче АПЛ Спорт, 20:37