Как в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии отметили католическую Пасху

31 марта Пасху празднуют католики, протестанты и англиканцы. По всему миру прошли пасхальные мессы и шествия. Службу в Ватикане возглавил папа римский Франциск, несмотря на проблемы со здоровьем. Онкобольной король Карл III, который возглавляет англиканскую церковь, посетил службу в Виндзоре.

Понтифик в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех». Также он призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в регионе.