Лучшие фото 2024 года. Выбор РБК
Последствия столкновения самолета Japan Airlines и борта береговой охраны Японии в аэропорту Ханэда в Токио, 2 января. На борту лайнера находились около 380 человек, их эвакуировали. На служебном самолете было шесть человек, выжил только командир воздушного судна.
48-часовой этап на ралли «Дакар», Саудовская Аравия, 12 января. Заезд продолжительностью двое суток прошел впервые.
Семья палестинцев, которая бежала из города Газа в Рафах, 31 января.
По данным ООН, с начала войны Израиля и ХАМАС свои дома покинули более 1,9 млн жителей сектора Газа — около 90% населения эксклава. Почти 70% зданий в регионе повреждены или полностью разрушены.
Поселок Александровка в ДНР. Трапезная Александро-Невского храма, поврежденная при обстреле со стороны Украины.
Особняки зависли на краю пропасти после оползня, вызванного проливными дождями. Город Дана-Пойнт в штате Калифорния, 27 февраля.
Северное сияние в самом северном городе Швеции — Кируне, 7 марта. Этот район известен как одно из лучших мест в мире, где можно наблюдать явление.
Полиция возле стадиона «Метрополитано» в Мадриде перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» (Мадрид) — «Интер» (Милан), 13 марта.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, затем подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 144 человека, более 550 пострадали. Он стал крупнейшим в России за последние 20 лет.
Контейнеровоз Dali протаранил автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, 26 марта. В результате инцидента порт Балтимора, один из крупнейших на Восточном побережье США, полностью закрыли.
Перуанский мигрант и его годовалая дочь в приграничном американском городе Эль-Пасо в штате Техас, 26 марта.
Несколько сотен мигрантов 22 марта попытались проникнуть на территорию США. Они прорвали проволочные заграждения и сбили с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса. Несколькими днями ранее Верховный суд США разрешил властям штата применять закон, дающий полицейским право арестовывать мигрантов, нелегально пересекающих американскую границу.
Прорыв дамбы в городе Орск Оренбургской области.
Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. Населенные пункты в регионе оказались затоплены, сильнее других пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу. Затем вода двинулась вниз по течению Урала, на Оренбург. От паводков пострадали несколько регионов, в том числе Тюменская, Курганская и Омская области, а также несколько областей Казахстана.
Солнечное затмение в Вашингтоне, округ Колумбия, 8 апреля. Явление наблюдали жители Северной и Южной Америки.
Модель в костюме от Bella Davies во время показа на Австралийской неделе моды в Сиднее, 14 мая.
Восстановление запасов песка вдоль береговой линии в Сан-Клементе, Калифорния, 20 мая. По данным Геологической службы США, до 75% пляжей Калифорнии могут полностью исчезнуть к 2100 году из-за повышения уровня моря.
Покушение на Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания, 13 июля. Политик был легко ранен в ухо, нападавший был убит, погиб один из участников митинга, двое пострадали.
Позднее агенты спецслужб предотвратили еще две попытки покушения на республиканца. В середине сентября у территории гольф-клуба во Флориде, где играл Трамп, задержали вооруженного человека, который провел в засаде 12 часов и не успел выстрелить. Месяц спустя рядом с местом проведения митинга Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину при предъявлении поддельного пропуска.
Нелегальный мигрант, который на лодке добрался до Гран-Канарии — одного из принадлежащих Испании Канарских островов, 19 июля.
Нефтяное пятно с затонувшего у побережья Филиппин танкера MT Terra Nova, 29 июля. В воду вылилось почти 1,5 млн т топлива, пятно растянулось более чем на 10 км.
Рядом с Эйфелевой башней — прикрепленный к воздушному шару «олимпийский котел», который поднимается в небо с наступлением ночи. Его разработал дизайнер Матье Леаннер. Как пишет Forbes, он отсылает к первому задокументированному полету на воздушном шаре, который состоялся в Париже в 1783 году. Впервые в истории Игр этот олимпийский огонь светил не благодаря ископаемому топливу, а с помощью электричества. Французская компания EDF поставила возобновляемую электроэнергию для питания объектов Игр.
Соревнования по серфингу на летних Олимпийских играх, Таити, 6 августа.
Американские рэперы Снуп Догг и Dr. Dre на концерте в честь передачи олимпийского флага от Франции к США, 11 августа. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.
Президент США Джо Байден выступает в первый день съезда Демократической партии в Чикаго, 19 августа. Месяцем ранее он вышел из предвыборной гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.
Молнии над Суздальским кремлем, 23 августа.
Река Сава в Белграде стала изумрудно-зеленой из-за бурного цветения водорослей, вызванного высокими температурами, 2 сентября.
Лесной пожар в окрестностях города Повуа-ди-Варзин, Португалия, 18 сентября. Пожары, начавшиеся в середине сентября, уничтожили десятки домов и выжгли свыше 120 тыс. га леса в стране, в том числе недалеко от Лиссабона.
Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), которая приблизилась к Земле на расстояние около 70 млн км — это ближайший подход к Земле за последние 80 тыс. лет. Калифорния, 12 октября.
Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис (справа) и актриса Майя Рудольф, которая множество раз ее сыграла. Харрис появилась в качестве камео в юмористическом телешоу Saturday Night Live на канале NBC за несколько дней до выборов, 2 ноября.
Лава на дороге, ведущей к Голубой лагуне, исландский полуостров Рейкьянес, 21 ноября. Извержение вулкана на полуострове стало седьмым с декабря прошлого года.
Момент удара ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута, 22 ноября.
Израиль 23 сентября начал «упреждающую наступательную операцию» в Ливане с целью уничтожить инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». 27 ноября противники достигли договоренности о прекращении огня.
Завалы после наводнений в Валенсии в ноябре.
Проливные дожди вызвали катастрофические наводнения, которые разрушали мосты, смывали автомобили и покрывали улицы слоем грязи. В результате катастрофы погибли более 200 человек.
Флаг сирийской оппозиции, которая пришла к власти во время вооруженного восстания в стране, Дамаск, 13 декабря.
В конце ноября объединенные противники режима Асада начали наступление на правительственные войска Сирии. Меньше чем за две недели под их контроль перешли крупнейшие города страны, а в ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и свергли президента — тот покинул страну и получил убежище в России.
Дальневосточные жабы во время брачного периода на реке Соленая Протока, Приморский край.
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