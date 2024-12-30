Лучшие фото 2024 года. Выбор РБК

Покушение на Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания, 13 июля. Политик был легко ранен в ухо, нападавший был убит, погиб один из участников митинга, двое пострадали.

Позднее агенты спецслужб предотвратили еще две попытки покушения на республиканца. В середине сентября у территории гольф-клуба во Флориде, где играл Трамп, задержали вооруженного человека, который провел в засаде 12 часов и не успел выстрелить. Месяц спустя рядом с местом проведения митинга Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину при предъявлении поддельного пропуска.