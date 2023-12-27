В семье Михаэля Шумахера рассказали о его состоянии

В семье словами «не все как раньше» рассказали о состоянии Шумахера

По словам Ральфа Шумахера, жизнь оказалась несправедливой к его брату

Фото: Михаэль Шумахер (firo Sportphoto / Global look press

Семья бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера сумела много сделать для улучшения состояние его здоровья, но «до сих пор всё не так, как было раньше», рассказал Bild брат легендарного гонщика Ральф Шумахер.

«Я скучаю по моему Михаэлю. Жизнь часто бывает несправедливой. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которая дает современная медицина, но до сих пор всё не так, как было раньше», — приводит слова Ральфа Daily Express со ссылкой на Bild.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Шумахер является является семикратным чемпионом мира в классе. Немец прославился во время выступлений за «Феррари». Он обладатель многочисленных рекордов в «Формуле»-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону. «Формулы-1».