 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В семье Михаэля Шумахера рассказали о его состоянии

В семье словами «не все как раньше» рассказали о состоянии Шумахера
По словам Ральфа Шумахера, жизнь оказалась несправедливой к его брату
Фото: Михаэль Шумахер (firo Sportphoto / Global look press
Фото: Михаэль Шумахер (firo Sportphoto / Global look press

Семья бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера сумела много сделать для улучшения состояние его здоровья, но «до сих пор всё не так, как было раньше», рассказал Bild брат легендарного гонщика Ральф Шумахер.

«Я скучаю по моему Михаэлю. Жизнь часто бывает несправедливой. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которая дает современная медицина, но до сих пор всё не так, как было раньше», — приводит слова Ральфа Daily Express со ссылкой на Bild.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Шумахер является является семикратным чемпионом мира в классе. Немец прославился во время выступлений за «Феррари». Он обладатель многочисленных рекордов в «Формуле»-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону. «Формулы-1».

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Михаэль Шумахер Формула 1 Здоровье
Материалы по теме
Родственники парализованного Шумахера рассказали о состоянии спортсмена
Общество
Суд Гамбурга обязал немецкий журнал выплатить Шумахеру €50 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 101,12 (-0,46) Инвестиции, 26 дек, 16:53 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 91,71 (-0,26) Инвестиции, 26 дек, 16:53
Только не жилье и акции: во что инвестировать новогодний бонус Pro, 10:51
В семье Михаэля Шумахера рассказали о его состоянии Спорт, 10:47
Курс биткоина упал еще на $1 тыс. Крипто, 10:39
Виллы с видом: зачем ехать на курорт Lujo в Бодрум Стиль, 10:38
Машков стал президентом премии «Золотая маска» Общество, 10:33
ФАС возбудила дела в отношении «дочек» ЛУКОЙЛа Бизнес, 10:30
В каких цифровых технологиях нуждается сейчас российский агропром Отрасли, 10:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Партнеры на ладони: как Xiaomi увеличила продажи в российской сети на 13% Pro, 10:29
Посол России исключил обсуждение транзита газа в ЕС без участия Москвы Политика, 10:28
Мужчина с обрезом напал на отделение Россельхозбанка в Екатеринбурге Общество, 10:15
«Будет относиться к нам, как к животным»: Илья Суцкевер — о будущем ИИ Pro, 10:08
Власти Королева задумали проложить трассу по «Лосиному Острову» Общество, 10:03
В Абхазии утвердили передачу России госдачи в Пицунде на фоне протестов Политика, 09:56
Умер сыгравший в оскароносном фильме «Паразиты» актер Ли Сон Гюн Общество, 09:50