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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Крупнейшие авиакатастрофы в истории США. Фотогалерея

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне

29 января в Вашингтоне потерпел крушение самолет American Airlines. Лайнер, на борту которого были 64 человека, столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. Информации о выживших нет. Авиакатастрофа может стать одной из крупнейших для Америки по числу жертв за последние десятилетия. О других крушениях самолетов в США — в подборке РБК.
11 сентября
Дата: 11 сентября 2001 года Число жертв: 2996 19 боевиков одной из ячеек группировки &laquo;Аль-Каида&raquo; (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета террористы направили на башни-близнецы в Нью-Йорке. Еще один борт врезался в здание Пентагона, четвертый борт упал в Пенсильвании. Жертвами теракта стали более 2,9 тыс. человек, в том числе спасатели и полицейские.
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Дата: 11 сентября 2001 года
Число жертв: 2996

19 боевиков одной из ячеек группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета террористы направили на башни-близнецы в Нью-Йорке. Еще один борт врезался в здание Пентагона, четвертый борт упал в Пенсильвании. Жертвами теракта стали более 2,9 тыс. человек, в том числе спасатели и полицейские.

Крушение DC-10 в Чикаго
Дата: 25 мая 1979 года Число жертв: 273 Лайнер авиакомпании American Airlines выполнял регулярный рейс из Чикаго в Лос-Анджелес. Через минуту после начала полета самолет рухнул левым крылом вниз на трейлерный парк в 1,4 км от взлетной полосы. На борту был 271 человек&nbsp;&mdash; все погибли. Еще двое местных жителей стали жертвами на земле. До терактов 11 сентября это было самое смертоносное авиационное происшествие в истории США.
Фото: UPI / Bettmann Archive / Getty Images

Дата: 25 мая 1979 года
Число жертв: 273

Лайнер авиакомпании American Airlines выполнял регулярный рейс из Чикаго в Лос-Анджелес. Через минуту после начала полета самолет рухнул левым крылом вниз на трейлерный парк в 1,4 км от взлетной полосы. На борту был 271 человек — все погибли. Еще двое местных жителей стали жертвами на земле. До терактов 11 сентября это было самое смертоносное авиационное происшествие в истории США.

30 секунд полета
Дата: 12 ноября 2001 года Число жертв: 265 Лайнер American Airlines вылетел из Нью-Йорка в Санто-Доминго, но через полторы минуты упал на жилой район Белл-Харбор в Куинсе. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 260 человек и еще пятеро на земле. Расследование показало, что причиной крушения стало попадание самолета в турбулентный след от взлетевшего перед ним лайнера&nbsp;&mdash; из-за этого оторвало хвостовой стабилизатор, и пилоты потеряли управление.
Фото: NYPD / Getty Images

Дата: 12 ноября 2001 года
Число жертв: 265

Лайнер American Airlines вылетел из Нью-Йорка в Санто-Доминго, но через полторы минуты упал на жилой район Белл-Харбор в Куинсе. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 260 человек и еще пятеро на земле. Расследование показало, что причиной крушения стало попадание самолета в турбулентный след от взлетевшего перед ним лайнера — из-за этого оторвало хвостовой стабилизатор, и пилоты потеряли управление.

Взрыв в воздухе
Дата: 17 июля 1996 года Число жертв: 230 Самолет Trans World Airlines взорвался вскоре после вылета из аэропорта Джона Ф. Кеннеди в Париж. Обломки судна упали в Атлантический океан примерно в 13&nbsp;км от побережья Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Изначально следствие предполагало, что причиной катастрофы стал теракт, однако эта версия не подтвердилась. Согласно заключению, самолет взорвался в результате возгорания газовоздушной смеси в топливном баке, спровоцированного коротким замыканием в системе оценки количества горючего.
Фото: Alex Wong / Getty Images

Дата: 17 июля 1996 года
Число жертв: 230

Самолет Trans World Airlines взорвался вскоре после вылета из аэропорта Джона Ф. Кеннеди в Париж. Обломки судна упали в Атлантический океан примерно в 13 км от побережья Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Изначально следствие предполагало, что причиной катастрофы стал теракт, однако эта версия не подтвердилась. Согласно заключению, самолет взорвался в результате возгорания газовоздушной смеси в топливном баке, спровоцированного коротким замыканием в системе оценки количества горючего.

Один выживший
Дата: 16 августа 1987 года Число жертв: 156 Лайнер Northwest Airlines после вылета из Детройта не смог набрать высоту, ударился о фонарный столб, упал на дорогу, а после врезался в путепровод. В результате погибли 156 человек: 154 человека на борту и двое на земле. Единственный выживший пассажир&nbsp;&mdash; четырехлетняя Сесилия Сичан. Причиной трагедии стали многочисленные ошибки экипажа.
Фото: Amy Sancetta / AP / ТАСС

Дата: 16 августа 1987 года
Число жертв: 156

Лайнер Northwest Airlines после вылета из Детройта не смог набрать высоту, ударился о фонарный столб, упал на дорогу, а после врезался в путепровод. В результате погибли 156 человек: 154 человека на борту и двое на земле. Единственный выживший пассажир — четырехлетняя Сесилия Сичан. Причиной трагедии стали многочисленные ошибки экипажа.

Падение на жилой район
Дата: 9 июля 1982 года Число жертв: 153 Самолет авиакомпании Pan American потерпел крушение вскоре после вылета из Нового Орлеана. Boeing попал в микропорыв (это сильное нисходящее движение воздуха, которое может произойти в грозу и способно &laquo;придавить&raquo; воздушное судно к земле) и рухнул в жилом районе Кеннер. Погибли все 145 человек на борту и еще восемь на земле. Шесть домов были разрушены и пять повреждены.
Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Дата: 9 июля 1982 года
Число жертв: 153

Самолет авиакомпании Pan American потерпел крушение вскоре после вылета из Нового Орлеана. Boeing попал в микропорыв (это сильное нисходящее движение воздуха, которое может произойти в грозу и способно «придавить» воздушное судно к земле) и рухнул в жилом районе Кеннер. Погибли все 145 человек на борту и еще восемь на земле. Шесть домов были разрушены и пять повреждены.

Посадка в грозу
Дата: 2 августа 1985 года Число жертв: 137 Борт Delta Airlines потерпел крушение во время грозы. При заходе на посадку в аэропорту Далласа самолет попал в сильный микропорыв, врезался в автомобиль на шоссе, а после в водонапорную башню на территории аэропорта и развалился на части. Из 163 человек на борту 134 погибли на месте происшествия, еще двое скончались позднее от полученных травм. Кроме того, погиб водитель автомобиля.
Фото: National Transportation Safety Board

Дата: 2 августа 1985 года
Число жертв: 137

Борт Delta Airlines потерпел крушение во время грозы. При заходе на посадку в аэропорту Далласа самолет попал в сильный микропорыв, врезался в автомобиль на шоссе, а после в водонапорную башню на территории аэропорта и развалился на части. Из 163 человек на борту 134 погибли на месте происшествия, еще двое скончались позднее от полученных травм. Кроме того, погиб водитель автомобиля.

Потеря управления
Дата: 8 сентября 1994 года Число жертв: 132 Boeing 737 авиакомпании USAir выполнял рейс Чикаго&nbsp;&mdash; Палм-Бич с промежуточной посадкой в Питтсбурге. При заходе на посадку в Питтсбурге борт опрокинулся влево и рухнул в лес в 10&nbsp;км от аэропорта. Погибли все находившиеся на борту&nbsp;&mdash; 127 пассажиров и пять членов экипажа. Причиной катастрофы стала потеря управления из-за заклинивания руля направления.
Фото: Federal Aviation Administration

Дата: 8 сентября 1994 года
Число жертв: 132

Boeing 737 авиакомпании USAir выполнял рейс Чикаго — Палм-Бич с промежуточной посадкой в Питтсбурге. При заходе на посадку в Питтсбурге борт опрокинулся влево и рухнул в лес в 10 км от аэропорта. Погибли все находившиеся на борту — 127 пассажиров и пять членов экипажа. Причиной катастрофы стала потеря управления из-за заклинивания руля направления.

«Невозможная» посадка
Дата: 19 июля 1989 года Число жертв: 111 Самолет United Airline вылетел из Денвера. Первый час полета был спокойным, но после сломался двигатель в хвостовой части самолета. Его обломки повредили гидравлическую систему, и лайнер потерял управление. Экипаж пошел на экстренную посадку в аэропорту города Су-Сити, штат Айова. Из-за неисправности систем судно не удалось замедлить, но неуправляемый самолет смогли посадить. После касания взлетно-посадочной полосы загорелся один из уцелевших двигателей, оторвалось правое крыло, а позже&nbsp;&mdash; хвостовая и передняя части самолета. Несмотря на это, некоторые пассажиры не получили серьезных травм. Из 296 человек на борту выжило большинство&nbsp;&mdash; 185 человек.
Фото: John Gaps III / AP / ТАСС

Дата: 19 июля 1989 года
Число жертв: 111

Самолет United Airline вылетел из Денвера. Первый час полета был спокойным, но после сломался двигатель в хвостовой части самолета. Его обломки повредили гидравлическую систему, и лайнер потерял управление. Экипаж пошел на экстренную посадку в аэропорту города Су-Сити, штат Айова.

Из-за неисправности систем судно не удалось замедлить, но неуправляемый самолет смогли посадить. После касания взлетно-посадочной полосы загорелся один из уцелевших двигателей, оторвалось правое крыло, а позже — хвостовая и передняя части самолета. Несмотря на это, некоторые пассажиры не получили серьезных травм. Из 296 человек на борту выжило большинство — 185 человек.

Катастрофа в Эверглейдсе
Дата: 11 мая 1996 года Число жертв: 110 Самолет авиакомпании Valujet Airlines выполнял рейс из Майями в Атланту. На девятой минуте полета в грузовом отсеке вспыхнул пожар. Экипаж попытался развернуть самолет и посадить его в Майами, но рухнул в болото Эверглейдс в 36&nbsp;км от аэропорта. Погибли все находившиеся на борту&nbsp;&mdash; 105 пассажиров и пять членов экипажа. Как показало расследование, источником возгорания стали химические кислородные генераторы&nbsp;&mdash; их перевозили с грубейшими нарушениями. Один из генераторов, упакованных в картонную коробку, сработал самопроизвольно, его корпус сильно нагрелся, что вызвало пожар в закрытом багажном отсеке.
Возложение цветов к обломкам самолета (Фото: Getty Images)

Дата: 11 мая 1996 года
Число жертв: 110

Самолет авиакомпании Valujet Airlines выполнял рейс из Майями в Атланту. На девятой минуте полета в грузовом отсеке вспыхнул пожар. Экипаж попытался развернуть самолет и посадить его в Майами, но рухнул в болото Эверглейдс в 36 км от аэропорта. Погибли все находившиеся на борту — 105 пассажиров и пять членов экипажа.

Как показало расследование, источником возгорания стали химические кислородные генераторы — их перевозили с грубейшими нарушениями. Один из генераторов, упакованных в картонную коробку, сработал самопроизвольно, его корпус сильно нагрелся, что вызвало пожар в закрытом багажном отсеке.

Гибель «Гинденбурга»
Дата: 6 мая 1937 года Число жертв: 36 Эта катастрофа вошла в историю не из-за числа жертв, а из-за последствий для всей авиационной отрасли. Дирижабль &laquo;Гинденбург&raquo; с 97 пассажирами на борту вылетел из Германии, пересек Атлантический океан и на третий день оказался в Нью-Йорке. Во время посадки в хвостовой части произошло возгорание&nbsp;&mdash; огонь распространился молниеносно, и уже через 30 секунд дирижабль разрушился. В катастрофе &laquo;Гинденбурга&raquo; погибли 36 человек, включая одного сотрудника наземных служб. Изначально причиной катастрофы назвали диверсию, однако эта версия не подтвердилась. Причиной трагедии стало использование водорода. Он был легче гелия и позволял увеличить число мест на дирижабле, но в сочетании с кислородом образовывал взрывоопасную смесь. Катастрофа &laquo;Гинденбурга&raquo; потрясла весь мир и стала началом конца эры дирижаблей.
Фото: German Federal Archive / Zuma / Global Look Press

Дата: 6 мая 1937 года
Число жертв: 36

Эта катастрофа вошла в историю не из-за числа жертв, а из-за последствий для всей авиационной отрасли.

Дирижабль «Гинденбург» с 97 пассажирами на борту вылетел из Германии, пересек Атлантический океан и на третий день оказался в Нью-Йорке. Во время посадки в хвостовой части произошло возгорание — огонь распространился молниеносно, и уже через 30 секунд дирижабль разрушился. В катастрофе «Гинденбурга» погибли 36 человек, включая одного сотрудника наземных служб.

Изначально причиной катастрофы назвали диверсию, однако эта версия не подтвердилась. Причиной трагедии стало использование водорода. Он был легче гелия и позволял увеличить число мест на дирижабле, но в сочетании с кислородом образовывал взрывоопасную смесь.

Катастрофа «Гинденбурга» потрясла весь мир и стала началом конца эры дирижаблей.

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