Крупнейшие авиакатастрофы в истории США. Фотогалерея
29 января в Вашингтоне потерпел крушение самолет American Airlines. Лайнер, на борту которого были 64 человека, столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. Информации о выживших нет. Авиакатастрофа может стать одной из крупнейших для Америки по числу жертв за последние десятилетия. О других крушениях самолетов в США — в подборке РБК.
Дата: 11 сентября 2001 года
Число жертв: 2996
19 боевиков одной из ячеек группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета террористы направили на башни-близнецы в Нью-Йорке. Еще один борт врезался в здание Пентагона, четвертый борт упал в Пенсильвании. Жертвами теракта стали более 2,9 тыс. человек, в том числе спасатели и полицейские.
Дата: 25 мая 1979 года
Число жертв: 273
Лайнер авиакомпании American Airlines выполнял регулярный рейс из Чикаго в Лос-Анджелес. Через минуту после начала полета самолет рухнул левым крылом вниз на трейлерный парк в 1,4 км от взлетной полосы. На борту был 271 человек — все погибли. Еще двое местных жителей стали жертвами на земле. До терактов 11 сентября это было самое смертоносное авиационное происшествие в истории США.
Дата: 12 ноября 2001 года
Число жертв: 265
Лайнер American Airlines вылетел из Нью-Йорка в Санто-Доминго, но через полторы минуты упал на жилой район Белл-Харбор в Куинсе. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 260 человек и еще пятеро на земле. Расследование показало, что причиной крушения стало попадание самолета в турбулентный след от взлетевшего перед ним лайнера — из-за этого оторвало хвостовой стабилизатор, и пилоты потеряли управление.
Дата: 17 июля 1996 года
Число жертв: 230
Самолет Trans World Airlines взорвался вскоре после вылета из аэропорта Джона Ф. Кеннеди в Париж. Обломки судна упали в Атлантический океан примерно в 13 км от побережья Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Изначально следствие предполагало, что причиной катастрофы стал теракт, однако эта версия не подтвердилась. Согласно заключению, самолет взорвался в результате возгорания газовоздушной смеси в топливном баке, спровоцированного коротким замыканием в системе оценки количества горючего.
Дата: 16 августа 1987 года
Число жертв: 156
Лайнер Northwest Airlines после вылета из Детройта не смог набрать высоту, ударился о фонарный столб, упал на дорогу, а после врезался в путепровод. В результате погибли 156 человек: 154 человека на борту и двое на земле. Единственный выживший пассажир — четырехлетняя Сесилия Сичан. Причиной трагедии стали многочисленные ошибки экипажа.
Дата: 9 июля 1982 года
Число жертв: 153
Самолет авиакомпании Pan American потерпел крушение вскоре после вылета из Нового Орлеана. Boeing попал в микропорыв (это сильное нисходящее движение воздуха, которое может произойти в грозу и способно «придавить» воздушное судно к земле) и рухнул в жилом районе Кеннер. Погибли все 145 человек на борту и еще восемь на земле. Шесть домов были разрушены и пять повреждены.
Дата: 2 августа 1985 года
Число жертв: 137
Борт Delta Airlines потерпел крушение во время грозы. При заходе на посадку в аэропорту Далласа самолет попал в сильный микропорыв, врезался в автомобиль на шоссе, а после в водонапорную башню на территории аэропорта и развалился на части. Из 163 человек на борту 134 погибли на месте происшествия, еще двое скончались позднее от полученных травм. Кроме того, погиб водитель автомобиля.
Дата: 8 сентября 1994 года
Число жертв: 132
Boeing 737 авиакомпании USAir выполнял рейс Чикаго — Палм-Бич с промежуточной посадкой в Питтсбурге. При заходе на посадку в Питтсбурге борт опрокинулся влево и рухнул в лес в 10 км от аэропорта. Погибли все находившиеся на борту — 127 пассажиров и пять членов экипажа. Причиной катастрофы стала потеря управления из-за заклинивания руля направления.
Дата: 19 июля 1989 года
Число жертв: 111
Самолет United Airline вылетел из Денвера. Первый час полета был спокойным, но после сломался двигатель в хвостовой части самолета. Его обломки повредили гидравлическую систему, и лайнер потерял управление. Экипаж пошел на экстренную посадку в аэропорту города Су-Сити, штат Айова.
Из-за неисправности систем судно не удалось замедлить, но неуправляемый самолет смогли посадить. После касания взлетно-посадочной полосы загорелся один из уцелевших двигателей, оторвалось правое крыло, а позже — хвостовая и передняя части самолета. Несмотря на это, некоторые пассажиры не получили серьезных травм. Из 296 человек на борту выжило большинство — 185 человек.
Дата: 11 мая 1996 года
Число жертв: 110
Самолет авиакомпании Valujet Airlines выполнял рейс из Майями в Атланту. На девятой минуте полета в грузовом отсеке вспыхнул пожар. Экипаж попытался развернуть самолет и посадить его в Майами, но рухнул в болото Эверглейдс в 36 км от аэропорта. Погибли все находившиеся на борту — 105 пассажиров и пять членов экипажа.
Как показало расследование, источником возгорания стали химические кислородные генераторы — их перевозили с грубейшими нарушениями. Один из генераторов, упакованных в картонную коробку, сработал самопроизвольно, его корпус сильно нагрелся, что вызвало пожар в закрытом багажном отсеке.
Дата: 6 мая 1937 года
Число жертв: 36
Эта катастрофа вошла в историю не из-за числа жертв, а из-за последствий для всей авиационной отрасли.
Дирижабль «Гинденбург» с 97 пассажирами на борту вылетел из Германии, пересек Атлантический океан и на третий день оказался в Нью-Йорке. Во время посадки в хвостовой части произошло возгорание — огонь распространился молниеносно, и уже через 30 секунд дирижабль разрушился. В катастрофе «Гинденбурга» погибли 36 человек, включая одного сотрудника наземных служб.
Изначально причиной катастрофы назвали диверсию, однако эта версия не подтвердилась. Причиной трагедии стало использование водорода. Он был легче гелия и позволял увеличить число мест на дирижабле, но в сочетании с кислородом образовывал взрывоопасную смесь.
Катастрофа «Гинденбурга» потрясла весь мир и стала началом конца эры дирижаблей.
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