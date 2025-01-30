Крупнейшие авиакатастрофы в истории США. Фотогалерея

«Невозможная» посадка

Дата: 19 июля 1989 года

Число жертв: 111

Самолет United Airline вылетел из Денвера. Первый час полета был спокойным, но после сломался двигатель в хвостовой части самолета. Его обломки повредили гидравлическую систему, и лайнер потерял управление. Экипаж пошел на экстренную посадку в аэропорту города Су-Сити, штат Айова.

Из-за неисправности систем судно не удалось замедлить, но неуправляемый самолет смогли посадить. После касания взлетно-посадочной полосы загорелся один из уцелевших двигателей, оторвалось правое крыло, а позже — хвостовая и передняя части самолета. Несмотря на это, некоторые пассажиры не получили серьезных травм. Из 296 человек на борту выжило большинство — 185 человек.