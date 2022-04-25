Паводок в Московской области. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
В Южной Корее задержали морпеха, пытавшегося попасть на Украину Общество, 22:36
Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Политика, 22:27
Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам Экономика, 22:21
Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России Бизнес, 22:14
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине Политика, 22:06
Маск купил Twitter за $44 млрд Технологии и медиа, 21:57
Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» подпадает под закон о «приземлении» Технологии и медиа, 21:47
В Ереване прошли акции протеста оппозиции против Пашиняна Политика, 21:44
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 21:41
На Мосбирже ряд компаний с зарубежной пропиской подешевели на 10% и более Инвестиции, 21:40
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2022 года Стиль, 21:11
Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система» Бизнес, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В ООН назвали темы переговоров Гутерриша с Путиным и Зеленским Политика, 20:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Паводок в Московской области. Фоторепортаж

Ситуация с паводком с конца марта в некоторых районах Подмосковья остается напряженной. Подтоплены приусадебные участки, дороги и населенные пункты. Как живет пострадавший от весеннего разлива регион — в фотогалерее РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: затопленная дорога в деревню Лисьи Норы, Луховицкий район.

В Московской области к середине апреля пострадало от паводка больше 100 населенных пунктов, сообщили в МЧС

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: затопленная переправа через реку Москву недалеко от Коломны
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: разлив Оки на территории рабочего поселка Белоомут.

Эксперты центра «Фобос» объяснили, что причиной затоплений стало огромное количество снега, выпавшего зимой. В апреле в регион резко пришла весна, температура поднялась почти на 10 градусов — сугробы высотой до 2,5 м начали стремительно таять, что и привело к паводку

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: памятник Водовозу в Коломне

По заявлению губернатора области Андрея Воробьева, специалисты МЧС заранее оценили все риски. «Водохранилища заполнены лишь наполовину. У нас почти 4 тыс. рек — и многие дачные, коттеджные поселки расположены близко к воде. Поэтому мониторинг ведем постоянно», — говорил губернатор в начале марта

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: один из затопленных участков в деревне Лисьи Норы, Луховицкий район
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: разлив реки Оки в поселке Белоомут.

По данным на 20 апреля, в Московской области подтоплено 15 приусадебных участков и девять участков дорог, сообщают в МЧС. В городском округе Луховицы от транспортного сообщения отрезано два населенных пункта

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: затопленная переправа в Коломне.

В районе Луховиц ограничено движение, в том числе на переправах. Проблемы в населенных пунктах на юге, юго-востоке, востоке и западе района происходят регулярно, если во время половодья уровень воды в реках Москва и Ока сильно поднимается

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: лодка для переправы через затопленную дорогу в деревне Лисьи Норы.

В этом году эксперты отмечают интенсивный рост уровня воды в Оке. Достигнута отметка в 530 см, в 2021 году в это же время уровень был 230 см. Рекордным стал 2005 год, когда уровень дошел до 600 см

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: в рабочем поселке Белоомут.

При подтоплении перед заходом в дом нужно проверить исправность электропроводки, газоснабжения, канализации и водопровода. Обязательно проветрить помещение рекомендует МЧС

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: затопленная дорога в поселке Каданок в Луховицком районе
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: затопленная дорога в деревне Лисьи Норы. Переправа на другой берег возможна лишь на тракторе или спецсредствами МЧС.

Более 100 человек и 48 единиц техники привлечено для ликвидации последствия паводка в Московской области. Эвакуировать население из мест подтопления не планируется

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: жители поселка Белоомут переправляются на пароме через разлившуюся Оку
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: разлив Оки в деревне Каданок, Луховицкий район.

Информирование и оповещение населения проводится заблаговременно, отмечают в МЧС. Социально значимые объекты в зоны подтопления не попали

Материалы к статье
Авторы
Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов, Александра Хмурковская Александра Хмурковская
мультимедиа паводок Московская область МЧС
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Общество
Последствия разрушительного наводнения в ЮАР. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter