Паводок в Московской области. Фоторепортаж

На фото: лодка для переправы через затопленную дорогу в деревне Лисьи Норы.

В этом году эксперты отмечают интенсивный рост уровня воды в Оке. Достигнута отметка в 530 см, в 2021 году в это же время уровень был 230 см. Рекордным стал 2005 год, когда уровень дошел до 600 см