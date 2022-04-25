Паводок в Московской области. Фоторепортаж
Ситуация с паводком с конца марта в некоторых районах Подмосковья остается напряженной. Подтоплены приусадебные участки, дороги и населенные пункты. Как живет пострадавший от весеннего разлива регион — в фотогалерее РБК
На фото: затопленная дорога в деревню Лисьи Норы, Луховицкий район.
В Московской области к середине апреля пострадало от паводка больше 100 населенных пунктов, сообщили в МЧС
На фото: разлив Оки на территории рабочего поселка Белоомут.
Эксперты центра «Фобос» объяснили, что причиной затоплений стало огромное количество снега, выпавшего зимой. В апреле в регион резко пришла весна, температура поднялась почти на 10 градусов — сугробы высотой до 2,5 м начали стремительно таять, что и привело к паводку
На фото: памятник Водовозу в Коломне
По заявлению губернатора области Андрея Воробьева, специалисты МЧС заранее оценили все риски. «Водохранилища заполнены лишь наполовину. У нас почти 4 тыс. рек — и многие дачные, коттеджные поселки расположены близко к воде. Поэтому мониторинг ведем постоянно», — говорил губернатор в начале марта
На фото: разлив реки Оки в поселке Белоомут.
По данным на 20 апреля, в Московской области подтоплено 15 приусадебных участков и девять участков дорог, сообщают в МЧС. В городском округе Луховицы от транспортного сообщения отрезано два населенных пункта
На фото: затопленная переправа в Коломне.
В районе Луховиц ограничено движение, в том числе на переправах. Проблемы в населенных пунктах на юге, юго-востоке, востоке и западе района происходят регулярно, если во время половодья уровень воды в реках Москва и Ока сильно поднимается
На фото: лодка для переправы через затопленную дорогу в деревне Лисьи Норы.
В этом году эксперты отмечают интенсивный рост уровня воды в Оке. Достигнута отметка в 530 см, в 2021 году в это же время уровень был 230 см. Рекордным стал 2005 год, когда уровень дошел до 600 см
На фото: в рабочем поселке Белоомут.
При подтоплении перед заходом в дом нужно проверить исправность электропроводки, газоснабжения, канализации и водопровода. Обязательно проветрить помещение рекомендует МЧС
На фото: затопленная дорога в деревне Лисьи Норы. Переправа на другой берег возможна лишь на тракторе или спецсредствами МЧС.
Более 100 человек и 48 единиц техники привлечено для ликвидации последствия паводка в Московской области. Эвакуировать население из мест подтопления не планируется
На фото: разлив Оки в деревне Каданок, Луховицкий район.
Информирование и оповещение населения проводится заблаговременно, отмечают в МЧС. Социально значимые объекты в зоны подтопления не попали