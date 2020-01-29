В Петербурге на воду спустили новейший тральщик для ВМФ. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге 29 января был спущен на воду корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 «Яков Баляев». Уникальность этой серии — в самом большом в мире корпусе из монолитного стеклопластика

Корабль был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге

Тральщик «Яков Баляев» был заложен 26 декабря 2017 года. Это четвертый корабль проекта 12700 «Александрит», который относится к новому поколению кораблей противоминной обороны



До лета 2020 года корабль должен пройти заводские испытания и затем будет передан ВМФ

Основное назначение тральщика «Яков Баляев» — борьба с морскими минами, поставленными как в воде, так и на подводный грунт. Он оснащен различными видами тралов (приспособление для вылавливания или обезвреживания подводных мин), а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами

Главная особенность всех кораблей проекта 12700 — самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Благодаря его полной немагнитности магнитные мины не будут взрываться рядом с кораблями проекта

Использование стеклопластика сделало корабль прочнее и легче, что позволяет ему действовать в прибрежных зонах и на отмелях