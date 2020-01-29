В Петербурге на воду спустили новейший тральщик для ВМФ. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 62,39 (-0,44) Quote, 13:16
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 68,68 (-0,55) Quote, 13:16
Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России Общество, 14:55 Хуснуллин назвал главные помехи строительству в России Политика, 14:51 МИД назвал провокацией отказ депутатов из Нидерландов приехать в Россию Политика, 14:50 Кремль отреагировал на идею перевезти федеральные министерства в регионы Политика, 14:47 МВД заявило о плане обязать всех иностранцев проходить дактилоскопию Общество, 14:43 Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина Экономика, 14:43 Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая Общество, 14:42 Белоусов и Мединский предложили план спасения «Ленфильма» Технологии и медиа, 14:42 Москва выбыла из топ-5 городов с самыми большими пробками Общество, 14:41 Вице-премьер Хуснуллин пояснил планы о реновации жилья в стране Общество, 14:37 Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе Политика, 14:34 СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков Общество, 14:29 Потребительская шизофрения: борьба с консюмеризмом идет только на словах Pro, 14:27 Мосгорсуд снизил срок наказания участнику акции 27 июля Малышевскому Общество, 14:26
Общество ,  
0 

В Петербурге на воду спустили новейший тральщик для ВМФ. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге 29 января был спущен на воду корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 «Яков Баляев». Уникальность этой серии — в самом большом в мире корпусе из монолитного стеклопластика
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Корабль был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Тральщик «Яков Баляев» был заложен 26 декабря 2017 года. Это четвертый корабль проекта 12700 «Александрит», который относится к новому поколению кораблей противоминной обороны
 
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

До лета 2020 года корабль должен пройти заводские испытания и затем будет передан ВМФ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Основное назначение тральщика «Яков Баляев» — борьба с морскими минами, поставленными как в воде, так и на подводный грунт. Он оснащен различными видами тралов (приспособление для вылавливания или обезвреживания подводных мин), а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Главная особенность всех кораблей проекта 12700 — самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Благодаря его полной немагнитности магнитные мины не будут взрываться рядом с кораблями проекта
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Использование стеклопластика сделало корабль прочнее и легче, что позволяет ему действовать в прибрежных зонах и на отмелях
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Тральщик «Яков Баляев» назван в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской войны Якова Илларионовича Баляева. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ России

Теги: мультимедиа, ВМФ РФ
Материалы по теме
Главком ВМФ пообещал построить не имеющие аналогов в мире корабли
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter