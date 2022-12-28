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Как российские города украсили к Новому году. Фотогалерея
В 2022-м Москва отказалась от праздничных концертов и салютов на Новый год. В городе все же решили провести рождественские елки, в том числе утренники для детей мобилизованных. Сохранили и традицию праздничного оформления улиц и площадей. Похожие решения приняли в других регионах. Как столицу и другие города украсили к Новому году — в фоторепортаже РБК
Красная площадь, Москва
Возле парка «Акведук», район ВДНХ, Москва
Поклонная гора, Москва
ЦПКиО им. Горького, Москва
Никольская улица, Москва
ВДНХ, Москва
Улица Кузнецкий Мост, Москва
Павелецкий вокзал, Москва
Невский проспект, Санкт-Петербург
Площадь Нахимова, Севастополь
Пешеходная аллея на улице Дзержинского, Красноярск
Кооперативный сквер, Сочи
Первомайский сквер, Новосибирск
Главная елка в Белгороде
Зеленоградск, Калининградская область
Площадь Ленина, Якутск
Мурманск
Улица Баумана, Казань
Площадь Ленина, Иваново
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