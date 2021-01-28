Общество , 28 янв, 12:56
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Кто пришел проститься с бывшим вице-премьером Приходько. Фоторепортаж
Прощание с помощником главы правительства России, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Он умер на 65-м году жизни. По данным СМИ, Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Заместитель председателя правительства Александр Новак (справа)
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Дмитриев
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак (в центре)
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
Генеральный директор, председатель правления Корпорации МСП Александр Браверман
Руководитель администрации президента Антон Вайно (второй справа)
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и журналист Александр Будберг (слева направо)
Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково», председатель совета директоров АО «Первая грузовая компания» Александр Волошин (в центре)
Полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа)
Президент Сбербанка Герман Греф (справа)