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Общество ,  
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Кто пришел проститься с бывшим вице-премьером Приходько. Фоторепортаж

Прощание с помощником главы правительства России, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Он умер на 65-м году жизни. По данным СМИ, Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Заместитель председателя правительства Александр Новак (справа)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Дмитриев
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак (в центре)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов

Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Генеральный директор, председатель правления Корпорации МСП Александр Браверман
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Руководитель администрации президента Антон Вайно (второй справа)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и журналист Александр Будберг (слева направо)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково», председатель совета директоров АО «Первая грузовая компания» Александр Волошин (в центре)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Президент Сбербанка Герман Греф (справа)
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
мультимедиа прощание Сергей Приходько
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Бывшего вице-премьера Приходько похоронят на Троекуровском кладбище
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Умер бывший замглавы правительства Сергей Приходько
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