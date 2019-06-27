Общество , 11:39
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«Остров превратился в пустыню»: последствия извержения вулкана на Курилах
На одном из Курильских островов произошло извержение вулкана Райкоке. До этого он спал почти 100 лет. Извержение продолжалось более 12 часов и привело к гибели живущих на острове птиц, животных и растений. Извержение и его последствия — в фоторепортаже РБК
Вулкан Райкоке на одноименном острове центральных Курил проснулся еще 22 июня
До этого он не извергался почти 100 лет, в 1924 году
Извержение продолжалось почти 12 часов. Высота выброса пепла составляла 13 км
Как 27 июня рассказала «РИА Новости» старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова, извержение привело к тому, что на необитаемом острове были уничтожены множество растений и живущих там птиц и животных
«В считаные часы остров превратился в безжизненную пустыню», — рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров
Площадь острова Райкоке, где находится одноименный вулкан, — всего 5,5 кв. км
Высота вулкана — 551 м над уровнем моря, глубина кратера — 200 м, диаметр кратера — около 700 м