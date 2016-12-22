Российских олимпийцев из Южной Кореи встретили в России. Фоторепортаж
Зимняя Олимпиада — 2018, 26 фев, 22:12
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Российских олимпийцев из Южной Кореи встретили в России. Фоторепортаж
26 февраля, в понедельник, самолет с российскими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево. Спортсмены выступали как команда «Олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом и без национальной атрибутики. Им удалось завоевать 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Как спортсменов встречали в России — в фотогалерее РБК.
Встреча российских олимпийцев прошла в аэропорту Шереметьево в Москве.
В неофициальном медальном зачете Россия заняла 13-е место по числу золотых медалей и седьмое место по общему количеству медалей.
Хоккеист Михаил Григоренко вместе с сыном
Фигуристы Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва (в центре)
Золото принесли фигуристка Алина Загитова, а также хоккеисты.
Фигуристки Евгения Тарасова, Евгения Медведева и Мария Сотскова (слева направо)
Лыжница Анна Нечаевская
«От имени ОКР спасибо нашим спортсменам за то, что они приняли решение поехать на Олимпиаду, спасибо болельщикам. Вся страна была у телевизоров и болела. У многих были сомнения, надо ли ехать, но сейчас, я думаю, нет сомнений, что вчера золото выиграла хоккейная команда России, а не какая-то другая», — заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Хоккеисты Михаил Григоренко (слева) и Сергей Андронов с детьми
Российская лыжница Анастасия Седова
Российский конькобежец Семен Елистратов (в центре)
Олимпийские медали в руках у российского лыжника Александра Большунова