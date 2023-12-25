Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж

Львов, Украина

В этом году украинские власти официально перенесли празднование Рождества на 25 декабря и сделали его выходным днем, а дату 7 января исключили из перечня праздничных. Украинская православная церковь (УПЦ) заявляла, что продолжит праздновать Рождество 7 января. Православная церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической) объявила о переходе на новоюлианский календарь (совпадает по датам с григорианским) еще весной.