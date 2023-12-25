Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж
Христиане разных конфессий, живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям, встретили Рождество. Как праздник отмечают в странах мира — в фоторепортаже РБК
Папа римский Франциск на рождественской мессе в соборе Святого Петра в Ватикане
Индейцы пуэбло встречают рождественские праздники в Оке-Оуиндж, Нью-Мексико, США
Церковь Полного Евангелия Ёыйдо в Сеуле, Южная Корея
Джокьякарта, Индонезия
Католический кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске, Россия
Собор Святого Патрика в Нью-Йорке, США
Собор Святого Иосифа в Ханое, Вьетнам
Львов, Украина
В этом году украинские власти официально перенесли празднование Рождества на 25 декабря и сделали его выходным днем, а дату 7 января исключили из перечня праздничных. Украинская православная церковь (УПЦ) заявляла, что продолжит праздновать Рождество 7 января. Православная церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической) объявила о переходе на новоюлианский календарь (совпадает по датам с григорианским) еще весной.
Кельнский собор, Германия
Нью-Дели, Индия
Пекин, Китай
Католический собор Святого Духа в Стамбуле, Турция
Михайловский Златоверхий собор в Киеве, Украина
Католическая церковь Святой Марии в Дубае, ОАЭ
Инсталляция, изображающая младенца Иисуса в кувезе, установленная рядом с базиликой Рождества Христова в Вифлееме, Западный берег реки Иордан
В городе, который считается местом рождения Иисуса Христа, в этом году не празднуют Рождество из-за войны в секторе Газа.
Армянская католическая церковь в Каире
Католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве