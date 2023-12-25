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Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж

Христиане разных конфессий, живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям, встретили Рождество. Как праздник отмечают в странах мира — в фоторепортаже РБК
Папа римский Франциск на рождественской мессе в соборе Святого Петра в Ватикане
Фото: Vatican Media / Reuters

Папа римский Франциск на рождественской мессе в соборе Святого Петра в Ватикане

Индейцы пуэбло встречают рождественские праздники в Оке-Оуиндж, Нью-Мексико, США
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Индейцы пуэбло встречают рождественские праздники в Оке-Оуиндж, Нью-Мексико, США

Церковь Полного Евангелия Ёыйдо в Сеуле, Южная Корея
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Церковь Полного Евангелия Ёыйдо в Сеуле, Южная Корея

Джокьякарта, Индонезия
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Джокьякарта, Индонезия

Католический кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске, Россия
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Католический кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске, Россия

Собор Святого Патрика в Нью-Йорке, США
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Собор Святого Патрика в Нью-Йорке, США

Собор Святого Иосифа в Ханое, Вьетнам
Фото: Linh Pham / Getty Images

Собор Святого Иосифа в Ханое, Вьетнам

Львов, Украина В этом году украинские власти официально перенесли празднование Рождества на 25 декабря и сделали его выходным днем, а дату 7 января исключили из перечня праздничных. Украинская православная церковь (УПЦ) заявляла, что продолжит праздновать Рождество 7 января. Православная церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической) объявила о переходе на новоюлианский календарь (совпадает по датам с григорианским) еще весной.
Фото: Roman Baluk / Reuters

Львов, Украина

В этом году украинские власти официально перенесли празднование Рождества на 25 декабря и сделали его выходным днем, а дату 7 января исключили из перечня праздничных. Украинская православная церковь (УПЦ) заявляла, что продолжит праздновать Рождество 7 января. Православная церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической) объявила о переходе на новоюлианский календарь (совпадает по датам с григорианским) еще весной.

Кельнский собор, Германия
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Кельнский собор, Германия

Нью-Дели, Индия
Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Нью-Дели, Индия

Пекин, Китай
Фото: Florence Lo / Reuters

Пекин, Китай

Католический собор Святого Духа в Стамбуле, Турция
Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Католический собор Святого Духа в Стамбуле, Турция

Михайловский Златоверхий собор в Киеве, Украина
Фото: Олег Петрасюк / EPA / ТАСС

Михайловский Златоверхий собор в Киеве, Украина

Католическая церковь Святой Марии в Дубае, ОАЭ
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Католическая церковь Святой Марии в Дубае, ОАЭ

Инсталляция, изображающая младенца Иисуса в кувезе, установленная рядом с базиликой Рождества Христова в Вифлееме, Западный берег реки Иордан В городе, который считается местом рождения Иисуса Христа, в этом году не празднуют Рождество из-за войны в секторе Газа.
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Инсталляция, изображающая младенца Иисуса в кувезе, установленная рядом с базиликой Рождества Христова в Вифлееме, Западный берег реки Иордан

В городе, который считается местом рождения Иисуса Христа, в этом году не празднуют Рождество из-за войны в секторе Газа.

Армянская католическая церковь в Каире
Фото: ohamed Abd El Ghany / Reuters

Армянская католическая церковь в Каире

Католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

Теги
мультимедиа Рождество
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