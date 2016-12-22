Пустили корни: как иностранцы ведут бизнес в России

Эпоха санкций не способствует тому, чтобы экспаты оставались работать в России. Но есть и те, кто не только продолжает жить в нашей стране, но и с нуля строит тут собственный бизнес. Смельчаки — в фотогалерее РБК

Фотогалерея 12 Фото Фото: Асхат Бардынов для РБК

Согласно данным НИУ ВШЭ, количество работающих высококвалифицированных иностранцев в России активно росло с 2000 года. В середине 2000-х это число достигло пика — 40 тыс. человек. Но начиная с 2008 года экспаты стали уезжать. Особенно заметен их отток стал по итогам 2014 года. В 2016-м, судя по данным Росстата, в нашей стране остались около 6,5 тыс. граждан ЕС и США. Кто-то терял работу, а кто-то уезжал сам — ведь для многих Россия перестала быть экономически перспективной страной.

Но среди живущих в России иностранцев есть и такие, кто не побоялся открыть здесь свое дело. РБК поговорил с четырьмя предпринимателями-экспатами: двумя французами, немцем и американцем, — о бизнес-перспективах, которые они здесь увидели