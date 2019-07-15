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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Бизнес ,  
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Сын главы «Ростеха» запустил одежный бренд
ООО «Мир во всем мире», основанное Сергеем Чемезовым и Томасом Шлоссером, запустило собственный бренд одежды — TSCH. Инвестиции начались с 50 тыс. руб., заработанных сыном главы «Ростеха» на соревнованиях по аквабайку
Сергей Чемезов (Фото: rospres.com)

ООО «Мир во всем мире», специализирующееся на производстве одежды и торговле текстилем, было зарегистрировано в феврале 2019-го, его владельцы в равных долях — сын главы «Ростеха» Сергей Сергеевич Чемезов и Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль.

Согласно описанию с сайта TSCH, он был создан «двумя студентами Thomas Sсhlosser и Sergey CHe, учащимися на факультетах истории искусств и экономическом, в 2017 году».

Чемезов и Шлоссер подтвердили РБК запуск одежного бренда, объяснив решение тем, что в «России низкая конкуренция и маленькое количество собственных брендов».

В июльском номере журнала Tatler, в фотоотчете с одного из светских мероприятий указаны «ученик школы № 57 Томас Шлоссер» и «ученик школы № 1520 Сергей Чемезов». «Сергей Чемезов-младший [на мероприятии] выгуливал худи своего бренда TSCH», — отмечается в подписи к фотографии.

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Сергей Чемезов — сын главы «Ростеха», спортсмен — занял третье место на Кубке мира по аквабайку, на последнем Кубке России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» также получил бронзу. Томас Шлоссер — сын арт-консультанта Эрика Шлоссера, работавшего, в том числе, куратором Art Moscow, Art Vilnius и Tbilisi Art Fair.

Коллекция TSCH состоит из трех продуктов: худи, трикотажные брюки и футболки по 3,49–6,99 тыс. руб. за изделие. Место производства одежды указывается как made in Mother Russia. «Broaden your mind (с англ. расширьте свой кругозор. — РБК)», — описывают создатели концепцию проекта.

Первоначальные инвестиции в проект, по словам Чемезова и Шлоссера, составили 50 тыс. руб. — накопленные деньги и призовые, которые получил Сергей на соревнованиях по аквабайку. «Деньги пошли на первые пошивы: первоначальные продажи были реализованы за счет наших друзей, и word of mouth (сарафанное радио, — РБК), первая партия позволила удвоить продажи. Спустя десять месяцев работы мы накопили наш первоначальный капитал в 350 тыс. руб. и, поняв, что у нас получается, мы решили строить полноценную компанию», — рассказали Чемезов и Шлоссер. Где именно в России организовано производство, собеседники РБК не уточняют, но отмечают, что часть сырья привозится из стран Центральной и Восточной Азии: «Мы очень скрупулезно подходим к созданию дизайна: все, что вы видите на наших изделиях, — от шнурков до фасона, принтов и пошива одежды — мы делаем сами».

Планы по росту компании Чемезов и Шлоссер называют консервативными: «Мы развиваемся за счет собственных средств, к концу лета планируем выйти на объем производства и реализации 150 единиц продукции в месяц». На положительную чистую прибыль TSCH должен выйти к сентябрю, рассчитывают они.

На вопрос РБК, планируют или TSCH выходить в офлайн-формат, предприниматели отвечают, что в «современном мире уже неправильно разделять розницу на онлайн и офлайн»: «Очевидно, что ретейл идет в мультиканальность. Притом что наш основной акцент был на продажи и маркетинг через онлайн-каналы, мы уже начали работать с более традиционными форматами и в скором времени планируем запустить первый пилот — pop-up store (стенды на мероприятиях и выставках. — РБК)».

Как покупают в интернете

Рынок социальной коммерции в России оценивали аналитики Data Insight и «Яндекс.Касса». По их данным, в 2018 году объем этого рынка составил 591 млрд руб. За год через социальные сети, мессенджеры, сайты объявлений и другие аналогичные онлайн-площадки было совершено 394 млн сделок. Покупки через социальные каналы сделали 39 млн россиян, а работали через него 22 млн продавцов — компаний (b2c) и частных лиц (c2c). Самые популярные в социальных каналах товары — одежда и обувь: в 2018 году их продажи превысили 100 млрд руб. Средний чек покупки на социальных платформах — 1,5 тыс. руб., при этом за 73% заказов через такие каналы люди платят в среднем по 3 тыс. руб. или меньше. За одежду и обувь россияне платили в среднем по 1,95 тыс. руб.

Большинство покупок россияне делали через сервисы объявлений (например, Avito, Auto.ru, «Юла») — на них приходится 33% от всего объема продаж. На втором месте по популярности социальные сети («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram) — на них приходится 26% продаж социальной коммерции, еще 21% — на сайты sharing economy (Airbnb, BlaBlaCar, YouDo и другие), 16% — на мессенджеры (в том числе Telegram и WhatsApp). Основной канал продаж бизнеса напрямую конечному потребителю (b2c) — социальные сети. Самая популярная у компаний социальная сеть — «ВКонтакте»: свои товары и услуги здесь предлагают 15% опрошенных продавцов. На втором месте — Instagram (5,9%), на третьем — «Одноклассники» (3,8%).

Аналитики констатируют, что социальные каналы продаж эффективны для бизнеса: за год доля продаж в таких каналах выросла у 55% опрошенных. А каждый пятый респондент, до сих пор не уделявший внимания социальным платформам, собирается начать работать через них в ближайшие 12 месяцев. Привлекательность социальных платформ как канала продаж, по данным Data Insight и «Яндекс.Касса», будет расти. Так, 28% пользователей хотят освоить платформы, с которыми еще не работали, 27% — планируют увеличить продажи, 23% — расширить ассортимент.

Авторы: Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова
Теги: Сергей Чемезов
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