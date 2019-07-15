Сын главы «Ростеха» запустил одежный бренд

ООО «Мир во всем мире», основанное Сергеем Чемезовым и Томасом Шлоссером, запустило собственный бренд одежды — TSCH. Инвестиции начались с 50 тыс. руб., заработанных сыном главы «Ростеха» на соревнованиях по аквабайку

Сергей Чемезов (Фото: rospres.com)

ООО «Мир во всем мире», специализирующееся на производстве одежды и торговле текстилем, было зарегистрировано в феврале 2019-го, его владельцы в равных долях — сын главы «Ростеха» Сергей Сергеевич Чемезов и Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль.

Согласно описанию с сайта TSCH, он был создан «двумя студентами Thomas Sсhlosser и Sergey CHe, учащимися на факультетах истории искусств и экономическом, в 2017 году».

Чемезов и Шлоссер подтвердили РБК запуск одежного бренда, объяснив решение тем, что в «России низкая конкуренция и маленькое количество собственных брендов».

В июльском номере журнала Tatler, в фотоотчете с одного из светских мероприятий указаны «ученик школы № 57 Томас Шлоссер» и «ученик школы № 1520 Сергей Чемезов». «Сергей Чемезов-младший [на мероприятии] выгуливал худи своего бренда TSCH», — отмечается в подписи к фотографии.