Общество , 23 дек, 09:24
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ДТП с 69 автомобилями в США. Фоторепортаж
Из-за гололедицы и тумана в американском штате Вирджиния на трассе столкнулось 69 автомобилей. Машины, следовавшие цепочкой, по очереди врезались друг в друга на узком мосту. Пострадал 51 человек
Причиной массовой аварии стали гололед и туман. Водители не видели едущие впереди машины и не успевали затормозить
Инцидент произошел на мосту, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд
Вначале машины начали сталкиваться на западной стороне моста. Однако потом на параллельной полосе водители начали отвлекаться на аварию, из-за чего там скопилась такая же цепочка поврежденных авто
Один из водителей рассказал, что пострадавшие пытались предупредить подъезжающих водителей о происходящем, однако это приводило лишь к новым столкновениям
Из-за гололеда машины закручивало на льду
Всего пострадал 51 человек, у большинства — легкие травмы, однако 11 тяжело пострадали
Пострадавших отправили в ближайшие больницы
Трасса была перекрыта несколько часов, пока разбитые автомобили не удалось эвакуировать