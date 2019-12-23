ДТП с 69 автомобилями в США. Фоторепортаж

Из-за гололедицы и тумана в американском штате Вирджиния на трассе столкнулось 69 автомобилей. Машины, следовавшие цепочкой, по очереди врезались друг в друга на узком мосту. Пострадал 51 человек

Причиной массовой аварии стали гололед и туман. Водители не видели едущие впереди машины и не успевали затормозить

Инцидент произошел на мосту, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд

Вначале машины начали сталкиваться на западной стороне моста. Однако потом на параллельной полосе водители начали отвлекаться на аварию, из-за чего там скопилась такая же цепочка поврежденных авто

Один из водителей рассказал, что пострадавшие пытались предупредить подъезжающих водителей о происходящем, однако это приводило лишь к новым столкновениям

Из-за гололеда машины закручивало на льду

Всего пострадал 51 человек, у большинства — легкие травмы, однако 11 тяжело пострадали

Пострадавших отправили в ближайшие больницы